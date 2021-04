Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fc22ed7-8cc3-453e-924a-03d5a4e8d29e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áramvonalas szedán kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"Az áramvonalas szedán kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210427_1000_kilometer_egy_toltessel_ezt_igeri_az_uj_kinai_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fc22ed7-8cc3-453e-924a-03d5a4e8d29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585b5c04-33cd-408c-936f-b10112dd781a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_1000_kilometer_egy_toltessel_ezt_igeri_az_uj_kinai_villanyauto","timestamp":"2021. április. 27. 09:21","title":"1000 kilométer egy töltéssel, ezt ígéri az új kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd9d54f-71e3-494a-ba25-17dcdc7e1d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heti 1-2 fuvarral viszik majd apránként Püspökszilágyról Bátaapátiba a hordókat.","shortLead":"Heti 1-2 fuvarral viszik majd apránként Püspökszilágyról Bátaapátiba a hordókat.","id":"20210426_radioaktiv_ulladek_puspokszilagyrol_bataapatiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd9d54f-71e3-494a-ba25-17dcdc7e1d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52f3d9e-8592-41ee-a3ba-7eb49196620c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_radioaktiv_ulladek_puspokszilagyrol_bataapatiba","timestamp":"2021. április. 26. 17:52","title":"Hamarosan 4100 hordónyi radioaktív hulladék utazik keresztül az országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig már majdnem 40 ezer külföldi állampolgár kapta meg az oltást Szerbiában.","shortLead":"Eddig már majdnem 40 ezer külföldi állampolgár kapta meg az oltást Szerbiában.","id":"20210427_Ismet_oltanak_kulfoldieket_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c4c9d6-2b5b-4672-9b98-5dc584de75f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Ismet_oltanak_kulfoldieket_Szerbiaban","timestamp":"2021. április. 27. 08:12","title":"Ismét oltanak külföldieket Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film. A Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a televíziók és a streamingszolgáltók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően száznál is több kiváló magyar filmet nézhetünk tévében és online.","shortLead":"2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film. A Nemzeti...","id":"20210427_Magyar_film_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28144548-c700-40f3-8391-5baec922adc8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Magyar_film_napja","timestamp":"2021. április. 27. 10:47","title":"Szerelem, A tanú, Rossz versek, Saul fia – egész hétvégén magyar filmeket ünnepelnek a tévécsatornák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","shortLead":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","id":"20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd73bb9f-49e1-4abd-9d6b-2cb818782fbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","timestamp":"2021. április. 27. 17:51","title":"A kiutasított menedékkérők önkéntes hazatérésével spórolna az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","shortLead":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","id":"20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d217b8-a5d8-447e-bc8c-d8c43954a867","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","timestamp":"2021. április. 26. 03:49","title":"Így képzeli el Spielberg az új West Side Storyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több mint kétszáz milliárd eurós gazdasági helyreállítási program, amelynek részletei vasárnap kerültek nyilvánosságra.","shortLead":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több...","id":"20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037f40a-e859-42c6-ae7f-ca5f89443409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","timestamp":"2021. április. 25. 21:02","title":"Zöld forradalom a Draghi-kormány helyreállítási csomagjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]