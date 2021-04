Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nemcsak a kritikus infrastruktúrát üzemeltető munkatársaik kaphatják meg az oltást, hanem valamennyi dolgozó.","shortLead":"Már nemcsak a kritikus infrastruktúrát üzemeltető munkatársaik kaphatják meg az oltást, hanem valamennyi dolgozó.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_mol_vedooltas_sinopharm_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a575b5e-726e-4938-976b-fe19496e84c1","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_koronavirus_jarvany_mol_vedooltas_sinopharm_vakcina","timestamp":"2021. április. 26. 16:09","title":"A Mol minden dolgozójának felajánlja a Sinopharm vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","shortLead":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","id":"20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484edaff-65d8-4ffc-9ee5-f87fda19699f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","timestamp":"2021. április. 26. 07:59","title":"Ünnepi limitált szériás Maseratik érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba foglalt klímacélokat.","shortLead":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba...","id":"20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8b6a65-5785-4ea3-b09c-d3e153912f41","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:39","title":"Egy kutatás szerint Magyarországon a turizmus, a mezőgazdaság és az egészségügy bánja, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e39b6b-9eef-4d59-831e-84167f7c0e93","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Benkő Imre fotográfiáit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények. Az életmű válogatott darabjai a Capa Központ honlapján és hvg.hu fotógalériájában láthatók.","shortLead":"Benkő Imre fotográfiáit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények. Az életmű válogatott...","id":"202116_fotomuveszet__kepiro_benko_imre_eletmudija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e39b6b-9eef-4d59-831e-84167f7c0e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb1b63-2508-47e2-9cdc-bc80fec90166","keywords":null,"link":"/360/202116_fotomuveszet__kepiro_benko_imre_eletmudija","timestamp":"2021. április. 27. 10:00","title":"Aki megmutatta a szocialista nehézipar emberi arcát - Kiállítás Benkő Imre életművéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

