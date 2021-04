Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos úgy véli, jogszerűen járt el, de többet semmilyen jutalmat nem fogad el.","shortLead":"Kepli Lajos úgy véli, jogszerűen járt el, de többet semmilyen jutalmat nem fogad el.","id":"20210429_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12868447-0720-4665-a618-c18b46950ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2021. április. 29. 05:47","title":"Balatonalmádi polgármestere visszafizette a saját magának megszavazott jutalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","shortLead":"A meteorológusok szerint a XXI. század eddigi leghűvösebb áprilisa lehet a mostani.","id":"20210427_hidegrekord_zabar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa91803-91b7-4319-8eee-5ede8958d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29b322-4521-4967-b4de-1778f8655c17","keywords":null,"link":"/elet/20210427_hidegrekord_zabar","timestamp":"2021. április. 27. 17:59","title":"Több évtizedes hidegrekord dőlt meg hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek, hogy felnőtt emberek gazdasági döntéseinél is érdemes ugyanezt megfigyelni. És sokan nem teljesítettek valami jól, ami a hitelezésben, a marketingben, de akár az egészségügyi kérdésekben is megmutatkozik.","shortLead":"Eredetileg 3-5 éveseket vizsgáltak, képesek-e jutalomért önuralmat tanúsítani, de a közgazdászok hamar rájöttek...","id":"20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fb48c9c-5448-4486-879c-400d03abd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a934-b5b6-49bd-ab48-439e06522526","keywords":null,"link":"/360/20210428_gazdasag_egy_masik_kozgazdasag_turelem","timestamp":"2021. április. 28. 07:00","title":"Felnőttek tömegei is elbuknak az óvodásokkal kipróbált pillecukros türelemteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett a bankoknak pénzt visszafizetniük. Az ügyfelek összesen 246 millió forintot kaptak vissza.","shortLead":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett...","id":"20210427_bankok_mnb_visszafizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d13061-bc4c-45c5-b14c-125c50adf1c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_bankok_mnb_visszafizetes","timestamp":"2021. április. 27. 13:55","title":"Rosszul kiszámolt kamat, hibás árfolyamszámítás, részletek helyett egyben beszedett törlesztés miatt is járt vissza pénz a bankoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit az Oktatási Hivatal az Eduline-nak küldött.","shortLead":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit...","id":"20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda520c3-a1dd-42a2-8160-a40f7125a779","keywords":null,"link":"/elet/20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 07:21","title":"Ősszel próbálkozhat újra az, aki kihagyja az érettségit, mert koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","id":"20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a61a-2a65-4a2c-b54f-487223f0faa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","timestamp":"2021. április. 29. 06:41","title":"Beárazták a teljesen új Nissan Qashqait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","shortLead":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","id":"20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314df0e3-8391-4cd7-9766-00a02c9e089c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","timestamp":"2021. április. 28. 21:34","title":"Tiborcz István bővíti a felsőörsi birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","shortLead":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","id":"20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac122fa-4e8f-4474-b20b-5a5da3f93e9f","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","timestamp":"2021. április. 28. 15:10","title":"Megtartják idén a 30. születésnapját ünneplő Művészetek Völgyét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]