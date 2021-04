Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cf9e837-73db-4a16-b235-8fa2f51cdba2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202117_vigyazat_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf9e837-73db-4a16-b235-8fa2f51cdba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d429d7-66b4-4e2b-985a-79377237b63b","keywords":null,"link":"/itthon/202117_vigyazat_atveres","timestamp":"2021. április. 29. 09:20","title":"Farkas Zoltán: Vigyázat, átverés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő év január elsejétől nem kell szja-t fizetni a fiataloknak.","shortLead":"Jövő év január elsejétől nem kell szja-t fizetni a fiataloknak.","id":"20210428_novak_szja_mentesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8e476-8a60-4fc2-b507-67a25add2186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_novak_szja_mentesseg","timestamp":"2021. április. 28. 18:23","title":"Novák: Egymillió 15 és 25 év közötti fiatalt érinthet az szja-mentesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","shortLead":"Emelkedett a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00427750-813e-4d91-8756-510029e7a44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724dded9-053e-462b-9728-983826b042d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 30. 09:41","title":"Koronavírus: 182 elhunyt, 3,9 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen is. A szériából a Galaxy Book Pro lett a legerősebb, a Galaxy Book Odyssey pedig a hordozhatóság helyett a teljesítményre koncentrál.","shortLead":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen...","id":"20210428_samsung_galaxy_book","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f5b037-902c-45c7-8b4e-93eb1d2fec3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_samsung_galaxy_book","timestamp":"2021. április. 28. 18:18","title":"Erős és gyors Galaxyk: négy új laptopot mutatott be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f81974-8320-4c3c-9711-13ab427602eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","timestamp":"2021. április. 30. 07:59","title":"Íme az új Skoda Fabia műszerfala és megújult logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","shortLead":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4dc34-cdae-4495-b956-7d28911a3661","keywords":null,"link":"/elet/20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","timestamp":"2021. április. 30. 06:53","title":"Már Pfizer-oltásra is lehet időpontot foglalni online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár világszerte tapasztalható az oltási kedv növekedése, még mindig sokan vannak, akik tartanak a koronavírus elleni vakcináktól, illetve az esetlegesen fellépő mellékhatásoktól. Számukra lehet megnyugtató brit kutatók legfrissebb elemzése.","shortLead":"Bár világszerte tapasztalható az oltási kedv növekedése, még mindig sokan vannak, akik tartanak a koronavírus elleni...","id":"20210430_vakcina_mellekhatas_karfajdalom_fejfajas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc518ada-ea8d-4d35-9b53-b22ab1403b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vakcina_mellekhatas_karfajdalom_fejfajas","timestamp":"2021. április. 30. 08:03","title":"Kiderült, mik a koronavírus elleni oltások leggyakoribb mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]