Cikkünk frissül

Ma egy újabb szakaszhatárhoz érkeztünk, szombat reggeltől módosul a kijárási tilalom kezdete, éjfélre kell hazaérni, a boltok, vendéglátóipari egységek 11-ig lesznek nyitva, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak helyek - például a mozi, színház, edzőterem, szálloda, a vendéglátóhelyek belső terei. Ezeket rokon kíséretében a fiatalok is látogathatják - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Miután kevesebb, mint 100 ezer oltást kell beadni a 4 milliós határhoz, ami ma vagy legkésőbb holnap meglehet, úgy döntöttek, holnap reggeltől életbe léptetik az új szabályokat.

Orbán azt is mondja, döntöttek arról, hogy a 16-18 év köztieket Pfizerrel oltják, az érettségik után. Ma még tudnak oltani Pfizerrel, de holnaptól elteszik a diákoktól.

Aki Pfizert akar kapni, ma még kaphat, aztán hetek múlva jut ilyen oltóanyag.

Nagy Katalin felhozza, néhány orvos elsápadt, mikor meglátta a múlt szombat esti képeket. Az egyéni felelősségre nem ártana felhívni a figyelmet - teszi hozzá. Orbán azt mondja, hívhatjuk fel a figyelmet, de felnőtt emberekről van szó. Most támadásban vagyunk, a vakcina megöli a vírust. Mindenkinek van golyóálló mellénye, vagy a háziorvosnál, vagy az oltóponton. Vegye fel, de felelősségteljesen kell viselkedni, aki nincs beoltva, ő megfertőzhet másokat és ő maga is megfertőződhet. Nem vagyunk túl a járványon, az utolsó döntő ütközet közelében vagyunk, a szabályokat be kell tartani.

Orbán szerint a védettségi igazolványokkal szembeni alkotmányos kifogások nem megalapozottak. Szijjártó Péter fog kétoldalú megállapodásokat kötni a "fontos országokkal" arról, hogy egymás igazolványait elfogadjuk. Szerbiával és Montenegróval már megállapodtak, tárgyalnak a többi országgal. Orbán azt mondja, őt is kínai vakcinával oltották be, ő is menni fog. A kínai vakcinával beoltottak szabadon utazhatnak majd a nyár során - ígérte a miniszterelnök.

Uniós igazolvány vagy lesz vagy nem, mi arra nem akarunk várni, addig használjuk a nemzeti igazolványokat, és kölcsönösség alapján megállapodást kötünk a szomszédokkal.

Nagy megkérdezi, hogy sokan nem értik, miért nem lehet lakodalmat tartani. A násznépet nem akarják ketté hasítani, ott keveredés van az oltottak és nem oltottak között. Az éttermeknél is komoly részletszabályokra volt szükség, a belső tereket lehet használni a védetteknek. Az éttermen belül épp ezért maszkot kell viselni, ha nem ül asztalnál.

Az éjszakai kijárási tilalom úgy érvényes, hogy az éjszakai horgászat éjfél után is lehetséges. 700 ezer horgász van Magyarországon, mint kiderült.

Orbán azt mondja, nem tudja, hogy a 4,5 vagy 5 milliónál lesz a következő nyitási lépés. Ha eléri a beoltottak aránya a nagykorúak felét, akkor ellanyhul a lelkesedés. Most már oda jutottunk, hogy több a vakcinánk és oltási képesség, mint ahányan oltást akarnak. Orbán szerint nálunk van csak olyan, hogy valaki időpontfoglalásra megy oltásra, függetlenül attól, hogy hány éves.

Az egyetemek átalakítása is szóba kerül, az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordul. Orbánt arról kérdezi Nagy, miért van szükség az egyetemek átalakítására. Az oltás úgy visszaszorította a vírust, hogy lehet másról is beszélni. Magyarország rendkívül rugalmatlan felsőoktatási rendszer működik, a korábbi sikerek fénye is megkopott. A büszkeségre kevesebb okot találunk ma, a felsőoktatásban, a fiatalokban, tanárokban több van, mint a teljesítmény, amit leadnak. Nem elég vonzó a rendszer, nem honorálja kellőképp a teljesítményt. Sok mindent kell megváltoztatni. A világ legjobb egyetemei alapítványi formában működnek, ezért alakítják át alapítványi formába a magyarokat is. Elindult ez itthon, majd bejelentkeztek az egyetemek, hogy ők is szeretnének egy "ígéretesebb forma" szerint működni. Orbán szerint soha ennyi vagyont nem kaptak az egyetemek mint most. A műveltség, tudás húzóerő, ennek mennyisége és minősége javul, ez jobban húzza majd a gazdaságot.

Külföldön szervesebben alakult ki ez a rendszer, van, ahol hosszú évtizedek, évszázadok alatt ment végbe, itthon viszont leállamosították a kommunisták, ezért a szerves fejlődés megszakadt. Az átalakuláskor mindig van vita, itt arról van szó, hogy közérdekű alapítványokat hoznak létre, a nekik adott vagyon és támogatás nem használható másra, mint oktatásra és az egyetem céljaira, viszont hosszútávon kiszámíthatóan működhetnek, a kormányok sem tudják rángatni azokat. Megérti, hogy a baloldal támadja ezt, de ez egy politikai támadás. A nemzeti szuverenitás, öntudat, műveltség letéteményesei az egyetemek, Orbán nem akarja, hogy ezek globalista intézményekké váljanak. Magyar egyetemként kell versenyezni a nemzetközi térben. Olyanok ülnek majd a kuratóriumokba, akik rendelkeznek a nemzeti szemlélettel, nem akar internacionalista és globalista szemléletet.

A Policy Solutions elemzése is szóba került, beadatná-e magának az oltást, a fideszesek 11, az ellenzékiek 17 százaléka mondta, hogy nem adatná be az oltást. Orbán azt mondta, ők is kutatnak, ennél brutálisabbak a számok. A kormánypártiak 71, a baloldai pártok híveinek 59 százaléka oltatná be magát. Akik az oltásellenes baloldali pártokra figyelnek, kevésbé akarják beoltatni magukat. Orbán próbálja a baloldaliakat is meggyőzni, hogy oltassák be magukat. Máshogy fejezzék ki a kormány elleni elégedetlenségüket.

66 ezerrel többen dolgoztak márciusban, mint februárban - vált témát Nagy. Hogy látja, elég lesz a májusban adott bértámogatás? A támogatás sosem elég, mondja Orbán. Ne legyen illúziónk, hogy bárki azt mondja, elég támogatást kapott, mert mindig több kell. De az újrainduláshoz elég. A sikerhez nem, ahhoz még le kell küzdeni nehézségeket. Most még a munkája nagy részét az oltásra összpontosítja, de látja, ahogy jön vissza az életbe a gazdaság újraindításának kérdése. Hamarosan gazdaság újraindítási operatív törzs is feláll, ennek a lépéseit is látják majd az emberek. A jövő évi költségvetés az újraindítás költségvetése. Ragaszkodik ahhoz, hogy legyen meg a 2 heti 13. havi nyugdíj, és küzd azért is, hogy a 25 évnél fiatalabbak adómentessége is megvalósuljon.

Van egy vita, hogy mikor érjük el a járvány előtti szintet, de Orbán szerint hamarabb lesz ez, mint azt gondolják. Nem akar kisebb költségvetést, mert akkor le kellene mondani a 13. havi nyugdíjról és a 25 éven aluliak adómentességéről, most szerinte nem elvárható ugyanolyan feszes költségvetés, mint békeidőben.

Orbán reméli, vasárnap tudja majd személyesen köszönteni az édesanyját, nem azért adott fel táviratot a postán annak megszűnése előtt. Egy búcsúpillantást vetett a táviratra, ezért küldött édesanyjának egy táviratot.

A nőket gyötörte meg legjobban a válság, látja, milyen hatalmas munkát végzett a lánya meg a felesége is, hogy működtesse a családot a pandémia alatt, miközben ők is dolgoznak "van egy második munkahelyük."