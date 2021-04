Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","shortLead":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","id":"20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bf95ef-6bb2-49dc-9c98-c1e1f129f7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","timestamp":"2021. április. 28. 11:33","title":"7,8 millió eladott PlayStation 5-nél jár a Sony, megint sok új PS Plus előfizető lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","shortLead":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","id":"20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab56de8-33b0-46eb-94e3-13855e19dc87","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Továbbra is inkább hallgat a kormány az általa közölt félrevezető oltási táblázatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól a nyitás újabb lépcsője következik. \"Orbán egy demokráciaharcos\". 