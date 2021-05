Éppen egy hete született a budapesti állatkert kiselefántja: Angele szombat hajnalban hozta világra a borjút. Az ellés viszonylag gyorsan lezajlott, mindenféle komplikáció nélkül. A „szülőszobában" elhelyezett kamerák rögzítették is az eseményt, így a felvételeket a nagyközönség is láthatja.

A gondozók a kiselefánt születését tavasz közepére várták (ahogyan ezt tavaly novemberben be is jelentették), de a születés várható időpontját ennél pontosabban nem lehetett előre meghatározni. Így a biztonság kedvéért már március közepe óta folyamatos ügyeletet tartottak az elefántoknál, még az éjszakai órákban is.

© MTI/Kovács Attila

Mától már élőben is meg lehet csodálni a jövevényt, a lazítások következő lépéseként ma reggel a Fővárosi Állat-és Növénykert is megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Ennek örömére a Magyar Távirati Iroda néhány fotót is készített a kiselefántról.

