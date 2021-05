Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság visszautasította, hogy érdemben vizsgálja a tüntető panaszát.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság visszautasította, hogy érdemben vizsgálja a tüntető panaszát.","id":"20210430_alkotmanyossagi_kerdes_tunteto_fustgyertyahasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0172574a-d6d8-4ab9-a10b-92d6cf86d7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_alkotmanyossagi_kerdes_tunteto_fustgyertyahasznalat","timestamp":"2021. április. 30. 16:27","title":"Az Alkotmánybíróság szerint nem alkotmányossági kérdés, ha egy tüntetőt füstgyertyahasználat miatt megbüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","id":"20210501_otoslotto_nyeremenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660d93f-4a62-4365-8903-2088ad647001","keywords":null,"link":"/elet/20210501_otoslotto_nyeremenyek","timestamp":"2021. május. 01. 20:41","title":"Ezt az öt számot biztosan nem találta el a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e68867-8c4d-4f77-98a9-9994c67ae25c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egészen új projektről van szó, de felkapta a világ autós sajtója azt a Magyarországon átépített amerikai izomautót, ami egy úgynevezett restomod átalakítás.","shortLead":"Nem egészen új projektről van szó, de felkapta a világ autós sajtója azt a Magyarországon átépített amerikai izomautót...","id":"20210502_Korbejarta_a_vilaghir_ezt_a_magyar_Chevrolet_Corvettet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e68867-8c4d-4f77-98a9-9994c67ae25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4177dd78-172d-4150-b3b6-06ae884dbbef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Korbejarta_a_vilaghir_ezt_a_magyar_Chevrolet_Corvettet","timestamp":"2021. május. 02. 07:39","title":"Körbejárta a világhír ezt a magyar Chevrolet Corvette-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona – írta a Telex, amely a tulajdonlap és egy ügyvédi felszólítás segítségével beazonosította az épületet. Zajlik a felújítás, nagy a sürgés-forgás.","shortLead":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona...","id":"20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195f65-72f6-4129-88ad-81550c04f8dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 01. 09:09","title":"Buda legszebb részére költözik Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.","shortLead":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása...","id":"20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d54fa-c6e7-43b5-ae2c-f8b8bcd1aa99","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","timestamp":"2021. május. 02. 12:17","title":"Galgóczi: kell az oltás, különben jön az újabb hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","shortLead":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","id":"20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173713e-6c4c-4df7-8dc7-ee70cd6b5bb8","keywords":null,"link":"/sport/20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","timestamp":"2021. április. 30. 16:39","title":"Fradi-meccsre igen, a kézilabda-válogatott mérkőzésére nem mehetnek szurkolók szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee603eb0-db9a-4203-a791-154b0d3a1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liverpool a hét végén országos kísérleti tereppé vált, a brit hatóságok ebben a városban tesztelik, hogy biztonságosan újranyithatóak-e a tánc- illetve koncerttermek. A pénteken kezdődött kétnapos bulira több ezren mentek el. ","shortLead":"Liverpool a hét végén országos kísérleti tereppé vált, a brit hatóságok ebben a városban tesztelik, hogy biztonságosan...","id":"20210501_Liverpoolban_ezen_a_hetvegen_tesztelik_a_diszkok_es_a_koncerttermek_ujranyitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee603eb0-db9a-4203-a791-154b0d3a1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b4267e-a30e-4ad4-b3f1-b1f61b35d03d","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Liverpoolban_ezen_a_hetvegen_tesztelik_a_diszkok_es_a_koncerttermek_ujranyitasat","timestamp":"2021. május. 01. 10:35","title":"Liverpoolban ezen a hétvégén tesztelik a diszkók és a koncerttermek újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe0f3fb-bbaa-4f13-9272-b408f5cfce6a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A napokban kiadott iOS 14.5 számos érdekes fejlesztést hozott. Ezek közé tartozik az újfajta adatvédelmi megoldás, az App Tracking Transparency. Az Apple rövid videóban magyarázza el, pontosan mire is jó ez és miért éri meg bekapcsolni.","shortLead":"A napokban kiadott iOS 14.5 számos érdekes fejlesztést hozott. Ezek közé tartozik az újfajta adatvédelmi megoldás...","id":"20210501_ios_14_5_app_tracking_transparency_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fe0f3fb-bbaa-4f13-9272-b408f5cfce6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dd7f41-5e59-43ba-9dfe-529ab2f82fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_ios_14_5_app_tracking_transparency_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2021. május. 01. 08:03","title":"Bekerült egy nagyszerű funkció az iPhone-okba, mindenképp vessen rá egy pillantást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]