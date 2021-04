Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte szükség van egy nemzetközi vakcinagyártó hálózatra.","shortLead":"Szerinte szükség van egy nemzetközi vakcinagyártó hálózatra.","id":"20210425_Bill_Gates_Jovore_az_egesz_vilagon_visszaterhet_az_elet_a_normalis_kerekvagasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b9da01-904e-4de3-b16d-ea386ec5aa85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Bill_Gates_Jovore_az_egesz_vilagon_visszaterhet_az_elet_a_normalis_kerekvagasba","timestamp":"2021. április. 25. 17:13","title":"Bill Gates: Jövőre az egész világon visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1307fa7-1815-4866-a408-9e817235cf42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1307fa7-1815-4866-a408-9e817235cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és a környezetvédelemmel összefüggő ügy is borzolja az emberek idegeit.","shortLead":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és...","id":"20210427_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0970394-d015-49a9-a135-ba3a6c2c0f70","keywords":null,"link":"/360/20210427_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. április. 27. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Keserédes terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e79e8ee-5b9c-44b2-9b3d-5bba8334d318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kicsit még várni kell.","shortLead":"Egy kicsit még várni kell.","id":"20210426_m10_es_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e79e8ee-5b9c-44b2-9b3d-5bba8334d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7c9be5-acd9-4e80-bc14-6c7a1d854a2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_m10_es_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2021. április. 26. 12:33","title":"Még 31 év: 2052-re kész lehet az M10-es gyorsforgalmi út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit bonyolult korrupciós hálózatát, kigúnyolja az oligarchák pénzét és ízlését. Mint ahogy tette legutóbb Putyin Fekete-tenger menti luxuspalotájával. Ezért kell eltakarítani az útból, amiből az államfő nem is csinál titkot. Ezt Anne Applebaum írja a The Atlanticben.","shortLead":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit...","id":"20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9808118d-7605-430b-a6c6-538304f4c715","keywords":null,"link":"/360/20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","timestamp":"2021. április. 26. 09:00","title":"Anne Applebaum: Csak Navalnijnak van receptje Putyin ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","shortLead":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","id":"20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff0f409-c52a-408d-957e-df82b39ddc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","timestamp":"2021. április. 26. 12:56","title":"Kiújult a rákja a Rolling Stones gitárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki végigvonuljon rajta. A virtuális díjátódókra is kicsípték ugyan magukat a sztárok, de tudjuk, érezzük, hogy az nem ugyanaz. Az idei, áprilisra csúsztatott Oscar-gála azonban végre arra biztatott minden érintettet, hogy próbáljon meg személyesen jelen lenni, és így a vörös szőnyeget is volt értelme legurítani. Nézzük, kinek miben sikerült végigvonulni.","shortLead":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki...","id":"20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045165e9-007c-471f-bd7a-12f8e323638f","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","timestamp":"2021. április. 26. 12:58","title":"Végre igazi vonulás volt a vörös szőnyegen – ezek voltak a legfeltűnőbb szettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","shortLead":"A 36 éves tunéziai férfi két napja ölte meg Rambouillet rendőrségének egyik munkatársát.","id":"20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c4b91c-ef35-42cc-b0cf-86cb252ec02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d6490a-4b67-4c19-9c93-69f11f29703b","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Radikalis_szemelyisegzavarokkal_kuzdo_ferfi_olt_a_francia_rendorsegen","timestamp":"2021. április. 25. 19:36","title":"Radikális, személyiségzavarokkal küzdő férfi ölt a francia rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]