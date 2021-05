Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is népszerűek lettek. Ellen és Stefanie tabuk nélkül beszél a műsorban a párkapcsolatukról, amire több ezren kíváncsiak a neten. A helyiek elfogadják őket, sokan járnak templomba miattuk. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is...","id":"20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404ae7dd-3cf0-4a9d-afcd-55b4bf15cdc9","keywords":null,"link":"/elet/20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","timestamp":"2021. május. 01. 18:49","title":"Telt házas istentiszteleteket tart a német falu leszbikus lelkészházaspárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó sörözést tervez - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó...","id":"20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dae95b-2993-4b53-9b37-cda0afaaf76b","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","timestamp":"2021. május. 02. 11:08","title":"Saját, hónapokig tartó Oktoberfestet rendez Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon alapítványokba kiszervezésére mutatott rá a Momentum szombat délután a Kossuth térre szervezett flashmobjával, amely során terasznak rendezték be a teret. A rendőrökkel rövid vita volt arról, hogy ez politikai gyűlés-e, vagy sajtótájékoztató. A járőrök rövidesen távoztak.","shortLead":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon...","id":"20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5dff05-cdca-41b1-a1d2-255242e7ef22","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 01. 19:01","title":"A Momentum nyitott egy teraszt a Parlamentnél, kijöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92 százaléka nem kapja vissza minden adatát.","shortLead":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92...","id":"20210502_zsarolovirus_zsarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3c14d-b6f6-4c0c-8a8c-afd4b905f703","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_zsarolovirus_zsarolas","timestamp":"2021. május. 02. 08:03","title":"Közel egymilliárd forintot fizetett egy cég egy zsarolóvírusra válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd90b3-c1b1-432e-959c-a8d5f26aac29","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A várandós dohányzása és a közlekedési légszennyezésnek való kitettség összefügg a gyerek későbbi viselkedési zavaraival egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A várandós dohányzása és a közlekedési légszennyezésnek való kitettség összefügg a gyerek későbbi viselkedési...","id":"20210501_gyerekkori_viselkedesi_zavarok_magzatkent_atelt_fustszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55dd90b3-c1b1-432e-959c-a8d5f26aac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d340f74e-363d-4b53-b3f3-d03016a2ff6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_gyerekkori_viselkedesi_zavarok_magzatkent_atelt_fustszennyezes","timestamp":"2021. május. 01. 16:03","title":"Akár cigi, akár az autók tehetnek a füstről, nagyobb eséllyel lesz viselkedési zavaros a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken negyedik alkalommal emelkedett a vörös bolygó légkörébe.","shortLead":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken...","id":"20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f152ae-f349-44d1-b05c-443e0f19b199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","timestamp":"2021. május. 03. 10:33","title":"Sikerült az újabb repülés a Marson, két rekordot is megdöntött az Ingenuity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének magángépével csapódtak a Mexikói-öböl habjaiba. Az űrhajósok és a torony egymással viccelődtek a visszaérkezés után.","shortLead":"53 éve nem volt példa rá, hogy vízben landoljon egy visszatérő űrhajós csapat éjszaka, ráadásul most Elon Musk cégének...","id":"20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=784e5cde-5abc-4422-851e-18483ba445e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf5162-c16b-441c-9bb2-9b9014c74806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_Magangeppel_csapodtak_az_oceanba_a_visszatero_urhajosok__video","timestamp":"2021. május. 02. 10:35","title":"Magángéppel csapódtak az óceánba a visszatérő űrhajósok - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]