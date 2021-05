Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt – egyre több és nagyobb veszély fenyegeti a mezőgazdasági terményeket, egyebek mellet az egyik legfontosabbat, a búzát is. A növekvő igények kiszolgálására és a termést veszélyeztető kihívásokra is van válasz, amit úgy hívnak, precíziós termelés. Ezúttal az egyik alapvető élelmiszer, a száraztészta gyártásához szükséges alapanyagok, a búza és tojás termelésében bekövetkezett gyökeres változásokat vesszük számba. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlanul nő a világ népessége, emelkedik az életszínvonal, közben pedig – a klímaváltozás miatt –...","id":"20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d4004e-1ada-42ea-91f3-a937b6de833c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fmcg_automatizalas_elelmiszer_alapanyag","timestamp":"2021. május. 03. 10:35","title":"Amikor mindenki nyer: így lesz a 21. században tyúkból tojás, magból búza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik. Egy biztos: amíg nincs vele gond, az erősebb nem képviselői szinte nem is tudnak a létezéséről, ám ha egyszer begyullad, abban nincs köszönet!","shortLead":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik...","id":"proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2ba1d-193d-482b-bb70-10243a2b731e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","timestamp":"2021. május. 04. 07:30","title":"Nagyon kicsi, és ez a férfiak egyik legfontosabb szerve! Mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","shortLead":"Orosz nagykövet 15 éve nem jelent meg a bizottság előtt.","id":"20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c5cecb-1671-41f5-bb29-64297a62b255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed94ad0-86e9-4a4f-931c-609c7196d8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_Bekerette_az_orosz_nagykovetet_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2021. május. 03. 17:15","title":"Bekérette az orosz nagykövetet az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét a Vagyontervezési labirintus című könyv.","shortLead":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő...","id":"crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596dcd0b-a433-4633-acd4-71fe82eb19fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","timestamp":"2021. május. 05. 07:30","title":"Kalandos útmutató a vagyontervezéshez: ez a könyv segíthet eligazodni a labirintusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi ülésén. ","shortLead":"Kutatásairól, az mRNS technológiáról és az elmúlt évtizedekről is beszélt a BioNTech alelnöke a 194. közgyűlés ünnepi...","id":"20210503_kariko_katalin_mta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4c6c3a7-ed5d-4bfb-a8e9-be1aa4608133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0aefe5-6c18-49f2-bdce-8c35091900bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_kariko_katalin_mta","timestamp":"2021. május. 03. 10:37","title":"Itt nézheti vissza Karikó Katalin előadását a Magyar Tudományos Akadémián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","shortLead":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","id":"20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fabd27b-c9f5-4135-83c2-edc22f3fb185","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","timestamp":"2021. május. 04. 12:50","title":"Nem sok jót sejtet a visszatérő Dexter új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64c96a0-1f92-441a-a4b0-39f891cf4e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 04. 12:45","title":"Müller Cecília: Bármelyik vakcina esetében szükség lehet egy harmadik adagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek a szellemekben, van kereslet a DiedInHouse.com szolgáltatására.","shortLead":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek...","id":"202117_szellemes_cimek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee8856-0dc0-445e-92bf-5f6470bc7fdb","keywords":null,"link":"/360/202117_szellemes_cimek","timestamp":"2021. május. 03. 17:00","title":"Szellemektől és szexuális ragadozóktól is véd egy szemfüles vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]