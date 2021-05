Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? – tette fel a kérdést a csúcskészülékek megkínzására szakosodott YouTube-csatorna gazdája. Videón is megmutatja a választ.","shortLead":"Vajon okult elődei hibáiból a Huawei, amikor elkészítette második generációs összehajtható telefonját, a Mate X2-t? –...","id":"20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeab4beb-5b8f-4f13-9033-f8847cc63724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fa72b3-22e5-4872-b4f6-fccf12e0b066","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_huawei_mate_x2_osszehajthato_telefon_karcolasa_egetese_hajlitasa","timestamp":"2021. május. 05. 10:03","title":"Videó: alaposan megnyúzták a Huawei idei legjobb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","shortLead":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","id":"20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5849849-bab9-4f0c-8dc1-484b30aa48d6","keywords":null,"link":"/sport/20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","timestamp":"2021. május. 03. 23:10","title":"Fehérvári piros lapok után az Újpesté a Magyar Kupa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282aa6ea-45bb-47a5-a8dd-d9641b8a1a7c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Középszinten 66 ezer, emelt szinten mintegy 8 ezer diák érettségizik ma.","shortLead":"Középszinten 66 ezer, emelt szinten mintegy 8 ezer diák érettségizik ma.","id":"20210505_tortenelem_irasbeli_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282aa6ea-45bb-47a5-a8dd-d9641b8a1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9204a5-e32e-4a60-8dce-253e7c91d346","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_tortenelem_irasbeli_erettsegi","timestamp":"2021. május. 05. 06:17","title":"A történelem-írásbelikkel folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc447b-363b-45e9-86ca-e48c077821f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ballagást csak online tudták megtartani, de táncra perdült a tanári kar.\r

\r

","shortLead":"A ballagást csak online tudták megtartani, de táncra perdült a tanári kar.\r

\r

","id":"20210504_Meghato_videoval_bucsuztak_egy_egri_iskola_tanarai_a_diakoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cefc447b-363b-45e9-86ca-e48c077821f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5f5bd-ed6f-4341-998d-e4c429e5f50a","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Meghato_videoval_bucsuztak_egy_egri_iskola_tanarai_a_diakoktol","timestamp":"2021. május. 04. 15:07","title":"Megható videóval búcsúztak egy egri iskola tanárai a diákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","shortLead":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","id":"20210504_szijjarto_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96954bd-1dbc-4823-945c-57198c310c40","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_szijjarto_pfizer","timestamp":"2021. május. 04. 12:08","title":"Szijjártó: A második negyedévben 4,6 millió vakcinát hoz a Pfizer Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt nem üzemelnek a síliftek, sokan pedig gyalog vágnak neki a sípályáknak.","shortLead":"A járvány miatt nem üzemelnek a síliftek, sokan pedig gyalog vágnak neki a sípályáknak.","id":"20210503_francia_alpok_lavina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44af6b9c-8afa-4d98-8b2b-fcbfba48858b","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_francia_alpok_lavina","timestamp":"2021. május. 03. 21:14","title":"Lavinák miatt többen is meghaltak a francia Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár óra múlva végez a Facebooktól teljesen különálló szerv.","shortLead":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár...","id":"20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0250005-b6cb-4d5e-a7b7-6c7ae6564e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. május. 03. 17:20","title":"Szerdán meghozza döntését a Facebook legfelsőbb bírósága, hogy feloldható-e Trump tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]