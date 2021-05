Vigyázz mit mondasz! Ezek a srácok filmeznek...

inti feleségét Katalint a brit trónörökös Vilmos a hercegi pár Yutube-csatornájának debütáló klipjében.

A pár szerdán indította a The Duke and Duchess of Cambridge - Cambridge hercege és hercegnője - névre keresztelt saját Youtube-csatornáját.

Egyelőre egy beharangozó klipet tettek közzé, de a különböző lejátszási listákon más csatornákon elérhető megjelenéseiket is csokorba gyűjtötték.