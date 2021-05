Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a munka közel 18 milliárd forint állami támogatásból zajlik.","shortLead":"Pedig a munka közel 18 milliárd forint állami támogatásból zajlik.","id":"20210507_hunguest_hotels_meszaros_lorinc_szalloda_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a3272b-87d7-4f82-bd11-ea3ad1cb033b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_hunguest_hotels_meszaros_lorinc_szalloda_felujitas","timestamp":"2021. május. 07. 07:10","title":"Nem mondják meg, kik végzik Mészáros szállodáinak felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Recseg-ropog a lengyel bírósági rendszer, a krízist elmélyítheti, ha az Európai Bíróság ítéletben erősíti meg, hogy a varsói szabályozás ellentétes az uniós joggal, ezért meg kell semmisíteni.","shortLead":"Recseg-ropog a lengyel bírósági rendszer, a krízist elmélyítheti, ha az Európai Bíróság ítéletben erősíti meg...","id":"20210506_Lengyel_igazsagszolgaltatas_ujabb_konfliktus_varhato_az_EU_birosagaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91d0eed-6b7b-4b3b-80e2-4584b6379eda","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_Lengyel_igazsagszolgaltatas_ujabb_konfliktus_varhato_az_EU_birosagaval","timestamp":"2021. május. 06. 11:35","title":"Lengyel igazságszolgáltatás: újabb konfliktus várható az EU bíróságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61ab561-22f9-455f-bfd2-8a587caed488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszakerültek a plüssjátékok a mentőkbe.","shortLead":"Visszakerültek a plüssjátékok a mentőkbe.","id":"20210506_Nyunyoka_mentoszolgalat_gyermekrohamkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61ab561-22f9-455f-bfd2-8a587caed488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c99f5-cebf-4260-bcc8-4b68cb2c2c83","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Nyunyoka_mentoszolgalat_gyermekrohamkocsi","timestamp":"2021. május. 06. 16:37","title":"Tele van nyunyókákkal a mentőszolgálat gyermekrohamkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beoltott emberek 60 százaléka Sinopharmot kapott a Seychelle-szigeteken. ","shortLead":"A beoltott emberek 60 százaléka Sinopharmot kapott a Seychelle-szigeteken. ","id":"20210506_Seychelles_szigetek_korlatozasok_atoltottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f6e687-630c-4ac4-8d4e-4ee2bc0b48d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_Seychelles_szigetek_korlatozasok_atoltottsag","timestamp":"2021. május. 06. 16:23","title":"Kínai és indiai vakcinával oltottak a Seychelle-szigeteken, most újra lezárják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csalókat foglalkoztató cég ellen pert fontolgatnak az érintettek.","shortLead":"A csalókat foglalkoztató cég ellen pert fontolgatnak az érintettek.","id":"20210505_indonezia_repuloter_csalas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b9296f-22a7-4a55-87a9-5c6154f2bc0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_indonezia_repuloter_csalas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 05. 17:53","title":"Kimosták és újra használták a koronavírustesztek pálcikáit Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon messze vagyunk. A Pfizer vakcinának átütő sikere van, az azonban kizárt, hogy a hiányzó mennyiséget előhúzzák addig, ahogy az sem biztos, hogy csaknem 1 millió ember hajlandó megmozdulni érte a következő napokban. A kormány mindenesetre hangszínt váltott, és a héten a Pfizert dicsérte a keleti vakcinák helyett. ","shortLead":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon...","id":"20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4127ea79-e9ac-4894-b3df-8ab83838864c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 06:30","title":"Május 23-a előtt nehezen lesz bármilyen lakodalom, több hetes csúszásban van a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","shortLead":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","id":"20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8453444-fbfa-4ac1-9b38-16b9eafd1746","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","timestamp":"2021. május. 05. 15:38","title":"Kútba zuhant egy kiselefánt Indiában, de kimentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De erről nem biztos, hogy megállapodás is kell – mondta Florin Citu.","shortLead":"De erről nem biztos, hogy megállapodás is kell – mondta Florin Citu.","id":"20210506_oltasi_igazolas_magyarorszag_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52738048-5ab5-47e2-ba8e-94e5eb71a29f","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_oltasi_igazolas_magyarorszag_romania","timestamp":"2021. május. 06. 13:45","title":"Román kormányfő: Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri egymás oltási igazolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]