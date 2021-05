Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","shortLead":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","id":"20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fb76d8-b5f2-4eed-add1-bc0489b15ccb","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","timestamp":"2021. május. 09. 07:40","title":"Barack Obama az egyik leghíresebb fehér házi fotóval búcsúzik a család kutyájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három évvel meghosszabbította Neymar a Paris Saint-Germainnel kötött szerződését. A fizetése alacsonyabb lehet, mint eddig volt, de a prémiumai magasabbak.","shortLead":"Három évvel meghosszabbította Neymar a Paris Saint-Germainnel kötött szerződését. A fizetése alacsonyabb lehet, mint...","id":"20210508_Neymar_szerzodes_psg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d772a-dd36-4515-ae16-a15c0694ac87","keywords":null,"link":"/sport/20210508_Neymar_szerzodes_psg","timestamp":"2021. május. 08. 14:57","title":"Neymar 2025-ig szerződést hosszabbított a PSG-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20210508_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49597427-734f-4c9d-a0fc-264da8707edd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. május. 08. 20:15","title":"Ha a Kőbánya alsónál közlekedő villamosok számait tette meg a lottón, minimum hármasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szuperliga 12 alapítójából már csak hárman maradtak, így velük külön foglalkozik az UEFA.","shortLead":"A Szuperliga 12 alapítójából már csak hárman maradtak, így velük külön foglalkozik az UEFA.","id":"20210507_fegyelmi_eljaras_real_madrid_barcelona_juventus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac8babd-cbc9-495c-96a9-38c8e4f95e56","keywords":null,"link":"/sport/20210507_fegyelmi_eljaras_real_madrid_barcelona_juventus","timestamp":"2021. május. 07. 21:41","title":"Fegyelmi eljárás indul a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Órákon belül megérkezhet a Föld légkörébe a Hosszú Menetelés 5B központi eleme.","shortLead":"Órákon belül megérkezhet a Föld légkörébe a Hosszú Menetelés 5B központi eleme.","id":"20210508_kinai_raketa_becsapodas_idopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2fd6e1-979a-46c5-a1fe-dc09697817a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_kinai_raketa_becsapodas_idopont","timestamp":"2021. május. 08. 19:51","title":"Vasárnap hajnalban érkezhet a Föld légkörébe a kínai rakéta irányíthatatlanná vált darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált az EU-ban.","shortLead":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált...","id":"202118_suttogasok_es_sikolyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a2e86c-c9ac-405c-b77c-18e8a812ca0c","keywords":null,"link":"/360/202118_suttogasok_es_sikolyok","timestamp":"2021. május. 09. 11:10","title":"Orbán pávatánca másként mutat Brüsszelben és Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult Gorbacsovval, a reformokat bírálva.","shortLead":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult...","id":"20210508_Jegor_Ligacsov_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acfea49-4c4b-452e-8547-b0685fb55692","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Jegor_Ligacsov_halal","timestamp":"2021. május. 08. 16:26","title":"Százéves korában meghalt Jegor Ligacsov, a szovjet alkoholtilalom ötletgazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek jelenleg is, de még bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogy csak Magyarországon használnak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem jóváhagyott vakcinákat is. Vannak országok, amelyek erről tudomást sem vesznek, mások részben alkalmazkodnak, néhányan pedig teljes mértékben.","shortLead":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek...","id":"20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564d5f3-05f9-4a9b-8021-34bf8042b60f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","timestamp":"2021. május. 08. 14:00","title":"Feladtuk a leckét az EU-nak az orosz és a kínai oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]