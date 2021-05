Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","shortLead":"A vártnál jóval kevesebb pénzhez juthatnak a horrorfilm főszereplői.","id":"20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5de4807-7baa-492c-a22b-25f8c0f98876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f563b8-6541-459e-b464-5fb40a81cedf","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_A_Hang_nelkul_sztarjaival_is_elbanhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 09. 20:21","title":"A Hang nélkül sztárjaival is elbánhat a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","shortLead":"Bo nem sokkal az után került hozzájuk, hogy beköltöztek a Fehér Házba.","id":"20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ae6ec5-4c58-4486-a1ae-a064b540ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fb76d8-b5f2-4eed-add1-bc0489b15ccb","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Barack_Obama_az_egyik_leghiresebb_feher_hazi_fotoval_bucsuzik_a_csalad_kutyajatol","timestamp":"2021. május. 09. 07:40","title":"Barack Obama az egyik leghíresebb fehér házi fotóval búcsúzik a család kutyájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","shortLead":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","id":"20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09376a0-b4c5-4429-b4cf-e2c973b2f014","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 11:09","title":"Palkovics meghívta Karácsonyt és Baranyit a Fudan Egyetemről szóló egyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","shortLead":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","id":"20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a9c036-7976-4618-9a0e-1bb36c1f7127","keywords":null,"link":"/elet/20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","timestamp":"2021. május. 09. 15:14","title":"Az Egyesült Királyságban törvénybe foglalják, hogy a gerinces állatoknak érzelmeik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","shortLead":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","id":"20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632db687-53e2-45c7-b9c2-7ec8440ca8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","timestamp":"2021. május. 09. 12:45","title":"Prága kártérítést fog kérni Moszkvától a vrbeticei robbanásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei, valamint a szállodák Szlovéniában.","shortLead":"Hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei, valamint a szállodák Szlovéniában.","id":"20210508_szlovenia_jarvany_nyitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67505eaf-028d-4406-8774-6afae231a51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_szlovenia_jarvany_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 17:51","title":"Egy nap alatt 1 halálos áldozata volt csak Szlovéniában a koronavírusnak, most nyithatnak ki az éttermek belső részei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult Gorbacsovval, a reformokat bírálva.","shortLead":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult...","id":"20210508_Jegor_Ligacsov_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acfea49-4c4b-452e-8547-b0685fb55692","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Jegor_Ligacsov_halal","timestamp":"2021. május. 08. 16:26","title":"Százéves korában meghalt Jegor Ligacsov, a szovjet alkoholtilalom ötletgazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt Jugoszlávia területére a legrangosabb irodalmi elismerés 2019-es elnyerése óta.","shortLead":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt...","id":"20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9829c-40b1-4d4e-9b98-7098fafadef9","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","timestamp":"2021. május. 09. 22:04","title":"Szerb díjeső Peter Handke Nobel-díjas írónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]