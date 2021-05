Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","shortLead":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","id":"20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c67e4-8cc9-4e8d-9983-2c2c67867fac","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","timestamp":"2021. május. 10. 18:17","title":"Kivágnak egy harmincéves fasort Csopakon, mert útban van a vasút villamosításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méghozzá nem kevéssel.","shortLead":"Méghozzá nem kevéssel.","id":"20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc81d9-7296-427d-b4e9-213a526b062a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","timestamp":"2021. május. 10. 09:45","title":"Hat év múlva már olcsóbb lehet egy elektromos autó, mint a hagyományos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b09aa8-c889-47bd-8437-40a72f4c38bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közel kétezer éves, színházi maszkot ábrázoló bronzmécses vagy olajlámpás egyik felére bukkantak Jeruzsálemben. Különös egybeesés, hogy néhány évvel korábban Magyarországon is találtak egy nagyon hasonló dísztárgyat, és első ránézésre a két mécsesdarab összeilleszthetőnek tűnik.","shortLead":"Egy közel kétezer éves, színházi maszkot ábrázoló bronzmécses vagy olajlámpás egyik felére bukkantak Jeruzsálemben...","id":"20210510_Ritka_okori_kincs_Jeruzsalem_Aquincum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6b09aa8-c889-47bd-8437-40a72f4c38bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9421d47-eb1f-4bad-949d-d14ce25cdc55","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Ritka_okori_kincs_Jeruzsalem_Aquincum","timestamp":"2021. május. 10. 17:22","title":"Magyar vonatkozása is van a Jeruzsálemben talált ókori kincsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","shortLead":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","id":"20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05cb877-444c-4c07-9223-8fa61eb1c70f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","timestamp":"2021. május. 10. 14:23","title":"iPhone-t szerelt áldozata autójára a feltételezett gyilkosa, hogy követni tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért aggódniuk a szülőknek.","shortLead":"Az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője szerint az oltóanyag a fiataloknál is hatékony és biztonságos, így nincs miért...","id":"20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e117bf7b-32cc-4490-aae8-7ab503b1122b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_egyesult_allamok_fda_pfizer_vakcina_12_15_evesek","timestamp":"2021. május. 11. 05:05","title":"Az Egyesült Államokban engedélyezték a 12-15 évesek oltását a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","shortLead":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","id":"20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b62fb6-d7a3-4a00-a9d7-da3c32c828ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","timestamp":"2021. május. 10. 09:51","title":"Lelőttek a rendőrök egy nőre támadó kutyát Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió forintos nyereséget termelt, tavaly már több mint 1 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió...","id":"20210511_magno_studio_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e2525-11fe-4824-b890-e2144a48e536","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_magno_studio_beszamolo","timestamp":"2021. május. 11. 06:54","title":"Milliárdos lett Rogán Cecília békásmegyeri panelba bejelentett üzleti partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dea1faa-254b-4196-bc4b-1d7f9d56d77b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Videóra vették, ahogy a rendőr szembetalálja magát a ragadozóval.","shortLead":"Videóra vették, ahogy a rendőr szembetalálja magát a ragadozóval.","id":"20210511_houston_tigris_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dea1faa-254b-4196-bc4b-1d7f9d56d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f167ca-d418-4988-98ab-0454f0e0488c","keywords":null,"link":"/elet/20210511_houston_tigris_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 11. 17:18","title":"Tigrissel az autójában menekült a rendőrök elől egy houstoni férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]