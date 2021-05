Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A használt téglalakások négyzetméterára az V. kerületben, míg a paneleké a XI. kerületben a legmagasabb.","shortLead":"A használt téglalakások négyzetméterára az V. kerületben, míg a paneleké a XI. kerületben a legmagasabb.","id":"20210510_fovaros_ingatlan_aremelkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f6eea-729e-46cb-b549-07945f465f5b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_fovaros_ingatlan_aremelkedes","timestamp":"2021. május. 10. 12:53","title":"Ötödével nőtt a használt családi házak négyzetméterára Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A drukkerek petíciót adtak át a klubvezetésnek, aztán elszabadultak az indulatok.","shortLead":"A drukkerek petíciót adtak át a klubvezetésnek, aztán elszabadultak az indulatok.","id":"20210511_dvtk_kieses_foci_rendorseg_peticio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a893f4f0-37e8-4c3e-8f09-3376066492e1","keywords":null,"link":"/sport/20210511_dvtk_kieses_foci_rendorseg_peticio","timestamp":"2021. május. 11. 10:19","title":"Összecsaptak a rendőrök és a szurkolók a Diósgyőr kiesése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak akkor szünteti be a folyósítást, ha a gyermektől külön élő szülő 80%-át kifizette a bíróság által meghatározott összegnek. A kormány benyújtotta a törvénymódosítást, amellyel 90 ezer egyszülős családban nevelkedő gyermeken segítene. A családi pótlék összege ugyanakkor továbbra sem emelkedik. ","shortLead":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak...","id":"20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c35c10-20c9-44dd-ba21-dcdd93dd631c","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","timestamp":"2021. május. 11. 19:04","title":"Szigorúan behajtaná az elmaradt tartásdíjakat a kormány új törvényjavaslata – itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706436d8-c852-4189-a1be-d713e97e745c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kabinet kiiktatta a korlátozások sorából azt a kitételt, hogy az egyházi zarándoklatokon, körmeneteken csak a helyi lakosság vehet részt. ","shortLead":"A kabinet kiiktatta a korlátozások sorából azt a kitételt, hogy az egyházi zarándoklatokon, körmeneteken csak a helyi...","id":"20210510_csiksomlyoi_bucsu_roman_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=706436d8-c852-4189-a1be-d713e97e745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054d139c-5a0d-439a-a648-aa13ee9fdddd","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_csiksomlyoi_bucsu_roman_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 19:56","title":"Lehetővé tette a csíksomlyói búcsú megtartását a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","shortLead":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","id":"20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b07fe5-9577-41e8-a02f-ccaa1520643c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","timestamp":"2021. május. 12. 09:21","title":"Elképzelte egy magyar designer, hogyan nézhet ki a Skoda Fabia három új izgalmas változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36b1e5a-fa03-4df2-9230-50c74e8f8e1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyedi képzésen próbálnak nehézsorsú diákoknak segíteni egy dél-alföldi szakképző iskolában. A több héten át tartó önismereti tréningre a tanárok is komolyan készülnek, mert még ők sem csináltak ilyet. Csak családról ne, első rész. ","shortLead":"Egyedi képzésen próbálnak nehézsorsú diákoknak segíteni egy dél-alföldi szakképző iskolában. A több héten át tartó...","id":"20210511_Doku360_Csak_csaladrol_ne_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36b1e5a-fa03-4df2-9230-50c74e8f8e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6eed2-0dc1-489c-b9c2-8c56935d92a8","keywords":null,"link":"/360/20210511_Doku360_Csak_csaladrol_ne_elso_resz","timestamp":"2021. május. 11. 19:00","title":"Doku360: Ne kérdezzen a családról, mert felidegesít és megint rosszul leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van szó. ","shortLead":"Arra hívják fel a figyelmet tudósok, hogy ne értékeljük túl a szállítás környezeti lábnyomát, ha élelmiszerekről van...","id":"20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4cc255-5184-437d-be0f-38bf9120f2fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_Kutatok_szerint_fenntarthatobb_az_importalt_zoldseg_mint_egy_helyi_hus","timestamp":"2021. május. 10. 14:48","title":"Egy új kutatás szerint az importált zöldség is kevesebb kárt okoz a környzetnek, mint a helyi hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás betiltásának a lehetősége foglalkoztatja. A szervezet honlapja szerint az igazságügyi miniszter elfogadta a meghívást, az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint ugyanakkor Varga Judit nem vesz részt a megnyitón.","shortLead":"Az egyetemet alapító szervezet többek között a válást is súlyos társadalmi problémának tartja, aktivistáikat a válás...","id":"20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c29ee0-22cb-4b88-a9bd-bb314c3a627b","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Varga_Juditot_egy_lengyel_fundamentalista_egyetem_megnyitojara_varjak","timestamp":"2021. május. 11. 10:24","title":"Varga Juditot egy lengyel fundamentalista egyetem megnyitójára várják, de ő állítólag nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]