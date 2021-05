Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még csak ezután jöhet.","shortLead":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még...","id":"20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825f8c-0418-4f8f-a581-c5377292b2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","timestamp":"2021. május. 11. 14:03","title":"Androidra is megjött az iPhone-os slágeralkalmazás, és talán a magyar premier sincs már messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599c0233-48e5-46e3-b8ed-ebeca6a6ec40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár összességében nem csökken majd a kolumbiai kávéültetvények termelékenysége a következő évtizedekben, az éghajlatváltozás egyenlőtlen hatása veszélyeztetni fogja a kávétermeléssel foglalkozók jelentős részének a megélhetését – állítják az Illinois-i Egyetem kutatói.","shortLead":"Bár összességében nem csökken majd a kolumbiai kávéültetvények termelékenysége a következő évtizedekben...","id":"202118_kave_es_klimavaltozas_magas_ertekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599c0233-48e5-46e3-b8ed-ebeca6a6ec40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1972241-a019-4d0c-98b7-783f9b936ab5","keywords":null,"link":"/360/202118_kave_es_klimavaltozas_magas_ertekek","timestamp":"2021. május. 11. 12:00","title":"Jobb lesz átszokni az 1500 méter felett termelt kávéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","shortLead":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","id":"20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e913d48-ac53-4141-ac51-a025acd35bc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","timestamp":"2021. május. 11. 18:31","title":"Nézze meg, hogy öleli egymást két kritikusan veszélyeztetett bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","shortLead":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","id":"20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9bdbd-5db4-4934-8527-a88974b04116","keywords":null,"link":"/360/20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","timestamp":"2021. május. 11. 16:00","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: Rezsimdöntő stratégiák, amelyeket ma senki nem képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy még soha nem láttuk. A platinaszőke pin-up imázs elég provokáló volt ahhoz, hogy lájkrekordot döntsön, mi pedig egy újabb emberi és művészi átalakulásnak lehetünk a tanúi, és megint vitatkozhatunk arról, hogy milyen bonyolult is a viszonyunk a testhez. Ha a címlap mögé néznénk, akkor viszont itt egy remek dokumentumfilm, amely betekintést enged egy zseniálisan tehetséges, a világot és magát is megismerni próbáló fiatal felnőtt világába. A 19 éves énekes szupersztársággal és tinédzserkorral folytatott küzdelmének majdnem két és félórás lenyomata még akkor is rendkívül szórakoztató, ha nem rajongóként ülünk le elé. ","shortLead":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy...","id":"20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d13555-651b-4f71-8957-c210dc8deb20","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","timestamp":"2021. május. 11. 20:00","title":"Billie Eilish ledobta a bő pulóvert, de ennél intimebb képet is kapunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","id":"20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae1a20-474d-483f-9f22-433275559301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","timestamp":"2021. május. 12. 06:41","title":"A Porsche most először megmutatta az elektromos Macant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek hozzá.","shortLead":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek...","id":"20210512_windows_7_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d1c7ff-924b-4cc9-b619-ba470e3463a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_windows_7_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 12. 18:13","title":"A számítógép-használók 22 százaléka még mindig Windows 7-en dolgozik, pedig ketyegő bombán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","shortLead":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","id":"20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407918d-772f-4fa5-b92a-845eee72a039","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 08:48","title":"Fejenként egymillió dollárt sorsolnak ki az oltottak között egy amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]