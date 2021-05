Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartják. Oltási igazolvánnyal lehet látogatni a programokat.



","shortLead":"Az idén 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztivált június 10–13. között új helyszínen, a Városmajori...","id":"20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a227c793-cc34-4ebf-933f-5d5106b9c7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Eloben_tartjak_meg_a_Margo_fesztivalt_is","timestamp":"2021. május. 12. 09:15","title":"Élőben tartják meg a Margó fesztivált is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3266ee82-3d0a-49ff-83b2-c894c26fb2b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint olyan áldozatokat visz a folyó, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hamvasztás költségeit.","shortLead":"A hatóságok szerint olyan áldozatokat visz a folyó, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hamvasztás...","id":"20210512_Halo_Gangesz_holttest_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3266ee82-3d0a-49ff-83b2-c894c26fb2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62c74c8-f587-47c6-9a54-b605a9e7697c","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Halo_Gangesz_holttest_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:46","title":"Hálóval fogják fel a Gangeszben sodródó holttesteket Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük a küldetést.","shortLead":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük...","id":"20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670db36-008a-45c5-a786-6d468e4599b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","timestamp":"2021. május. 13. 15:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA, 3D-ben nézhetjük a marsi helikopter repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ott kimagasló az átoltottság.","shortLead":"Ott kimagasló az átoltottság.","id":"20210513_izrael_turistak_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce580b5-c801-4a4a-843b-ebda1c652a08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_izrael_turistak_turizmus","timestamp":"2021. május. 13. 15:11","title":"Az izraeli turisták térhetnek vissza elsőként Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","shortLead":"A keresőcég blokkolta egy másik autós szolgáltatás használatát, ami a versenyhivatal szerint szabálysértő volt.","id":"20210513_google_olaszorszag_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b57e34-9e86-4552-8bc7-2380a037e797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_google_olaszorszag_birsag","timestamp":"2021. május. 13. 12:05","title":"36 milliárd forintnyi euróra büntették a Google-t Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon. Tudja ezt a Fidesz is, akadályozza, ahol éri. De az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának a bakival induló Karácsony Gergely mögé.","shortLead":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon...","id":"202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436be56-63ac-463a-9c4d-34ea6ad62dfe","keywords":null,"link":"/360/202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","timestamp":"2021. május. 13. 06:30","title":"Előválasztásból show-mérkőzés: mindenki indul, de Karácsony nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 72 éves férfit Székesfehérvárnál gázolta el egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"A 72 éves férfit Székesfehérvárnál gázolta el egy teherautó.\r

\r

","id":"20210512_halalos_gazolas_m7es_szekesfehervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbbe25b-53a6-47ab-b671-e0068fb9cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_halalos_gazolas_m7es_szekesfehervar","timestamp":"2021. május. 12. 07:25","title":"Halálra gázoltak egy idős férfit, aki éjszaka az M7-esen gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","shortLead":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","id":"20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74470136-49b0-4cc3-9248-616b1d07ff86","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","timestamp":"2021. május. 13. 21:11","title":"A bíróság szerint nem volt érvényes a Dunaferr május 6-ai közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]