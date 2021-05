Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöktől keddig oltják kampányszerűen a 16–18 éveseket. Igazolt lesz a hiányzás, ha az oltási időpont iskolaidőre esik.","shortLead":"Csütörtöktől keddig oltják kampányszerűen a 16–18 éveseket. Igazolt lesz a hiányzás, ha az oltási időpont iskolaidőre...","id":"20210512_1618_evesek_oltasa_pfizer_jelentkezes_idopontfolgalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fcff8f-dbdd-420a-9f58-a6dee4f17d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_1618_evesek_oltasa_pfizer_jelentkezes_idopontfolgalas","timestamp":"2021. május. 12. 10:14","title":"Kampányszerűen oltják a 16–18 éveseket, még lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná a Szigligeti Színházat, a román Regina Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát.","shortLead":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná...","id":"20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fcf28e-ee87-4c77-a1fb-0bad092bf0cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","timestamp":"2021. május. 12. 09:04","title":"Megszűnhet Nagyváradon az önálló magyar színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban nem a bérlők, hanem az ügyeskedők, a fideszes csókosok és a lakásmaffia lesznek az igazi nyertesei.","shortLead":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban...","id":"20210513_karacsony_gergely_berlakasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706cb63c-1e33-41d1-8bec-222a81a1ffc8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_karacsony_gergely_berlakasok","timestamp":"2021. május. 13. 15:36","title":"Karácsony szerint a lakásmaffia lesz a kormány új törvényjavaslatának nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Balmazújváros korábbi polgármestere havi egy millió forintot kap ezért a munkáért a kétmilliós parlamenti juttatása mellé.","shortLead":"Balmazújváros korábbi polgármestere havi egy millió forintot kap ezért a munkáért a kétmilliós parlamenti juttatása...","id":"20210514_miniszteri_biztos_hajdunanasi_motorversenypalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8842030-4d68-469f-bdbc-d60435a5bdd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_miniszteri_biztos_hajdunanasi_motorversenypalya","timestamp":"2021. május. 14. 07:19","title":"Miniszteri biztost kap a hajdúnánási motorversenypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868c47a9-cce3-4e80-be1b-fdcd0dd58d4b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kerékpáros a fehér mellett már a rózsaszín trikót is megszerezte.","shortLead":"A magyar kerékpáros a fehér mellett már a rózsaszín trikót is megszerezte.","id":"20210513_Valter_Attila_atvette_a_vezetest_az_osszetettben_a_Giro_dItalian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868c47a9-cce3-4e80-be1b-fdcd0dd58d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc291ea-d440-42dc-aa5f-4406d6ad2ae6","keywords":null,"link":"/sport/20210513_Valter_Attila_atvette_a_vezetest_az_osszetettben_a_Giro_dItalian","timestamp":"2021. május. 13. 17:45","title":"Valter Attila átvette a vezetést összetettben a Giro d'Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a07462-6495-4c76-ba83-43165caf7a80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők más elnököt szerettek volna az ülésre, erre azonban a házszabály nem ad lehetőséget.","shortLead":"A kormánypárti képviselők más elnököt szerettek volna az ülésre, erre azonban a házszabály nem ad lehetőséget.","id":"20210513_Kivonult_Fidesz_Pinter_Sandor_meghallgatas_Nepjoleti_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a07462-6495-4c76-ba83-43165caf7a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a77db26-cad4-4fb3-8920-7dd88bc7411a","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Kivonult_Fidesz_Pinter_Sandor_meghallgatas_Nepjoleti_bizottsag","timestamp":"2021. május. 13. 20:33","title":"Kivonult a Fidesz, megint elmaradt Pintér Sándor meghallgatása a népjóléti bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után találkoztak fertőzöttel.","shortLead":"Már a második oltás felvétele előtt kiszabadulhatnak a karanténból azok, akik a védettségi igazolványuk átvétele után...","id":"20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b777c3-9d54-4583-9e80-3b390c7a8c34","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Mar_a_masodik_oltas_elott_kikerulhet_a_karantenbol_aki_szoros_kontakt","timestamp":"2021. május. 12. 15:27","title":"Már a második oltása előtt kikerülhet a karanténból a szoros kontakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses plazmahullámokat felfedeznie a Nap felszínén. Az Alfvén-hullámok a Napon legnehezebben megfigyelhető hullámoknak számítanak, jelentőségüket az a képességük adja, hogy nagyon nagy távolságra tudnak energiát és információt szállítani.","shortLead":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses...","id":"20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253bcb31-88c4-48be-9cb4-5ac2397f4f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","timestamp":"2021. május. 13. 12:03","title":"Most először sikerült észlelni a Nap papíron 1947-ben felfedezett titokzatos hullámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]