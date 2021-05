Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol az olimpiai sportággá vált sportmászást világszínvonalon űzhetik. Közel 20 éve nem használt, eddig az ürességtől kongó magtárépületeket hasznosítottak újra. ","shortLead":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol...","id":"20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0874fc9-b55d-48c1-ab71-928c04a6206a","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Óriási mászóközpont nyílt két elhagyatott magtárépületben Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","shortLead":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","id":"20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91a09d3-17d0-404e-9c50-ec19cba9f7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","timestamp":"2021. május. 13. 09:21","title":"A vezetés szerelmeseinek: itt a legújabb Alpine A110 sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","id":"20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543619c3-fad4-455e-9015-fe08e3df4e78","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","timestamp":"2021. május. 12. 18:37","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus indiai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusnak rongálás miatt kell felelnie.","shortLead":"A politikusnak rongálás miatt kell felelnie.","id":"20210513_feljelentes_szel_bernadett_free_navalny_felirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee2e2ba-febd-4aad-8869-aeb5cd9c62f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_feljelentes_szel_bernadett_free_navalny_felirat","timestamp":"2021. május. 13. 12:26","title":"Feljelentette a rendőrség Szél Bernadettet a Free Navalny felirat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók szerint.



","shortLead":"A semlegesítő antitestek jelenléte kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával a kutatók...","id":"20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dee309-d378-49ef-a6bb-6a9ac922813b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Koronavirus_antitest_szervezet_ver","timestamp":"2021. május. 11. 21:41","title":"Legalább nyolc hónapig maradnak meg az antitestek a szervezetben egy olasz tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Curtis testvérét, Sz. Lajost két társával együtt fogta el a TEK Katzenbach Imre meggyilkolása ügyében.","shortLead":"A rapper Curtis testvérét, Sz. Lajost két társával együtt fogta el a TEK Katzenbach Imre meggyilkolása ügyében.","id":"20210512_katzenbachgyilkossag_gyanusitott_reszletek_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b8237c-551a-4b8d-a2b0-f5d9fdf3e38f","keywords":null,"link":"/elet/20210512_katzenbachgyilkossag_gyanusitott_reszletek_akcio","timestamp":"2021. május. 12. 08:55","title":"Curtis gyanúsított bátyja korábban világsztárokat kísért testőrként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","shortLead":"Ma már főleg magánbefizetések hizlalják a nyugdíjpénztári és egészségpénztári betéteket.","id":"20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1853270a-bcce-40c3-a212-993c90c31c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7149c1b4-4cd4-4475-a6b1-d982469fb437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Hiaba_a_jarvany_tovabb_nott_az_onkentes_penztarakban_levo_vagyon","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Hiába a járvány, tovább nőtt az önkéntes pénztárakban levő vagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]