[{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","shortLead":"Újra növekedési pályára állt az építőipar a februári megbicsaklás után.","id":"20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2badb6-dd67-460d-bb70-6793a6627242","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_Jelentos_dragulas_mert_a_KSH_a_magyar_epitoiparban","timestamp":"2021. május. 13. 11:25","title":"Jelentős drágulást mért a KSH a magyar építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","shortLead":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","id":"20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44b4ebf-8484-4770-a062-311fd7601031","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","timestamp":"2021. május. 14. 16:03","title":"Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","shortLead":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","id":"20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f791-3935-4ab6-ad74-8ece723637c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","timestamp":"2021. május. 13. 13:16","title":"Elégedett a kormány a paksi hitelszerződés módosításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire szeretnék, ha újraindulna az élet. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a minél nagyobb áltoltottság a kulcs.","shortLead":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire...","id":"20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a5b5a-5f82-4f4b-b9fe-e1c6f31b9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","timestamp":"2021. május. 13. 10:17","title":"Oltásra buzdít ByeAlex, Majka, Fluor, Marsalkó Dávid és a Tankcsapda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","shortLead":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","id":"20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a98d8-7344-4d02-b3aa-6d7e9cb6b9f8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","timestamp":"2021. május. 14. 11:14","title":"Kimosta a győztes lottószelvényét egy nő Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]