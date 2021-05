Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","shortLead":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","id":"20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a137b8-9d07-4588-b233-3dfa0683aff9","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","timestamp":"2021. május. 14. 10:55","title":"\"Igen, az ujjammal dolgozom\" – a Katona színészei felcsaptak influenszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság rossz korhatár-besorolás miatt büntette meg összesen több mint 2 millió forintra a Rádió 1 szolgáltatóját.","shortLead":"A hatóság rossz korhatár-besorolás miatt büntette meg összesen több mint 2 millió forintra a Rádió 1 szolgáltatóját.","id":"20210512_sebestyen_balazs_birsag_radio_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a2cb1-176c-431a-924b-eec0672c5c39","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_sebestyen_balazs_birsag_radio_1","timestamp":"2021. május. 12. 18:27","title":"Újabb bírságot kapott Sebestyén Balázsék rádióműsora a Médiatanácstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","shortLead":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","id":"20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6823a7-5f38-4011-953f-ceda7f716f27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","timestamp":"2021. május. 12. 14:28","title":"A lakók feje fölül árverezték el a Lovi lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","shortLead":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","id":"20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f745b-e928-4294-a487-2cb09d14272e","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","timestamp":"2021. május. 13. 17:50","title":"Másodfokon is nyert a fideszes képviselő a 444.hu újságírója elleni rágalmazási perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","shortLead":"A francia gyártó egy új limitált szériát készített a majdnem Év Autója díjas modellből.","id":"20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1823237-da22-46d0-a8d3-7ce2228e9675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91a09d3-17d0-404e-9c50-ec19cba9f7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_a_vezetes_szerelmeseinek_itt_a_legujabb_alpine_a110","timestamp":"2021. május. 13. 09:21","title":"A vezetés szerelmeseinek: itt a legújabb Alpine A110 sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beoltottak egyharmada belázasodott, ha egy AstraZeneca és egy Pfizer oltást kapott.","shortLead":"A beoltottak egyharmada belázasodott, ha egy AstraZeneca és egy Pfizer oltást kapott.","id":"20210513_mellekhatas_vakcina_keveres_astrazeneca_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de199462-bf87-47c0-8ff1-5d49a22aeb6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_mellekhatas_vakcina_keveres_astrazeneca_pfizer","timestamp":"2021. május. 13. 12:59","title":"Erősebb mellékhatással jár, ha nem ugyanabból a típusú vakcinából kapja valaki az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató éttermek kapnak állami támogatást a dolgozóik után, náluk valamelyest nagyobb kihívást jelentett egyben tartani a csapatot, és folyamatosan megerősíteni a kollégáikban azt az érzést, hogy szükség van rájuk, és visszavárják őket. A budapesti Nem Adom Fel kávézó dolgozóival, és a szekszárdi, de már a fővárosban is működő Ízlelő étterem tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"A járvány az ország összes vendéglátóhelyét nehéz helyzetbe hozta, és bár a megváltozott munkaképességűeket...","id":"20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7011ae8e-f150-4ee6-9c7c-d44f1d4f8f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7ff35-f491-4e6e-bd4e-4806cdd9d159","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Nem_adom_fel_kavezo_Izlelo_etterem_megvaltozott_munkakepesseguek_jarvany","timestamp":"2021. május. 12. 20:00","title":"„Volt, aki dupla adag ételt rendelt, kérte, az egyiket adjuk egy rászorulónak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]