[{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

\r

","shortLead":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra...","id":"20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d922808-1770-4fb8-847f-b4dd5c00fe26","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Indulhatnak a nyári táborok, érdemes hamar foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság rossz korhatár-besorolás miatt büntette meg összesen több mint 2 millió forintra a Rádió 1 szolgáltatóját.","shortLead":"A hatóság rossz korhatár-besorolás miatt büntette meg összesen több mint 2 millió forintra a Rádió 1 szolgáltatóját.","id":"20210512_sebestyen_balazs_birsag_radio_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a2cb1-176c-431a-924b-eec0672c5c39","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_sebestyen_balazs_birsag_radio_1","timestamp":"2021. május. 12. 18:27","title":"Újabb bírságot kapott Sebestyén Balázsék rádióműsora a Médiatanácstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","shortLead":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","id":"20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c748b8-3ffd-4d68-892e-016ddbce0903","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","timestamp":"2021. május. 13. 13:40","title":"Rendőri felvezetéssel ment kórházba egy vajúdó énekesnő, valószínűleg Dér Heni volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyetem valós méreteiről és a Diákváros háttérbe szorításáról is évekkel ezelőtt megegyezett a kormány a kínai partnereivel.","shortLead":"Az egyetem valós méreteiről és a Diákváros háttérbe szorításáról is évekkel ezelőtt megegyezett a kormány a kínai...","id":"20210514_fudan_itm_dokumentumok_diret36","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cb5e66-c33a-44a8-922a-f3bcefb8c6ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_fudan_itm_dokumentumok_diret36","timestamp":"2021. május. 14. 12:59","title":"Direkt36: Sokkal drágább lesz a budapesti Fudan, mint amiről eddig szó volt, és ezt már rég tudja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01978c-5899-4425-9092-028ef6722e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Knauf a Cambridge-i hercegi pár alapítványát vezeti jelenleg.","shortLead":"Jason Knauf a Cambridge-i hercegi pár alapítványát vezeti jelenleg.","id":"20210513_Tavozik_posztjarol_a_Meghan_Marklet_megvadolo_volt_sajtofonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f01978c-5899-4425-9092-028ef6722e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7568ae3a-e724-45df-93ff-27df617dfa75","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Tavozik_posztjarol_a_Meghan_Marklet_megvadolo_volt_sajtofonok","timestamp":"2021. május. 13. 09:24","title":"Távozik posztjáról a Meghan Markle-t megvádoló volt sajtófőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","shortLead":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","id":"20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca10c1-8924-40cf-a14c-f5eff349155a","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","timestamp":"2021. május. 14. 09:36","title":"Négy évig nem hagyta el az otthonát egy agorafóbiás nő, most a szülése miatt kórházba kényszeríthetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8b10c0-b99d-44a1-bec6-e3ef69d770c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr még áprilisban talált magának egy új sávot, kis híján balesetet okozva ezzel. ","shortLead":"A sofőr még áprilisban talált magának egy új sávot, kis híján balesetet okozva ezzel. ","id":"20210513_Pinter_Vadai_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e8b10c0-b99d-44a1-bec6-e3ef69d770c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8585e2d8-b708-4c3e-b95f-fc85b40e6836","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Pinter_Vadai_Audi","timestamp":"2021. május. 13. 17:27","title":"Eljárás indult a villamossínen előző audis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as erőforrással szerelt eddigi csúcsmodell, az S580 most megkapta a nagytestvérét.","shortLead":"A V8-as erőforrással szerelt eddigi csúcsmodell, az S580 most megkapta a nagytestvérét.","id":"20210513_ime_a_v12es_motorjat_buszken_hirdeto_uj_mercedesmaybach_s680","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c932fdf-b1b6-48cd-a15e-444546f9ddd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_ime_a_v12es_motorjat_buszken_hirdeto_uj_mercedesmaybach_s680","timestamp":"2021. május. 13. 07:14","title":"Íme a V12-es motorját büszkén hirdető új Mercedes-Maybach S680","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]