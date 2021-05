Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmai kérdésekre is jutott idő a találkozón. ","shortLead":"A szakmai kérdésekre is jutott idő a találkozón. ","id":"20210514_Ket_percet_sztorizott_Orban_a_radioban_Kariko_Katalinrol_a_disznosajtot_is_megvitattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c8d002-e6b0-45c7-a9b6-a7a04f365236","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Ket_percet_sztorizott_Orban_a_radioban_Kariko_Katalinrol_a_disznosajtot_is_megvitattak","timestamp":"2021. május. 14. 12:47","title":"Disznósajtról és paprikáról is sztorizott Orbán Karikó Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Nehéz elszakadni a megszokott nyugalomtól: bonniak gondjai Berlinben. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565280df-f9e0-4061-8d2f-2cf024ba49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d123348-db77-4f80-82b2-da63f124836f","keywords":null,"link":"/360/20210515_fovaros_Bonn_Berlin_Reichstag_1991_majus_17","timestamp":"2021. május. 15. 16:30","title":"Elképzelni is nehéz: Bonn maradhatott volna a német főváros – 1991. május 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6166fa5f-67f3-4545-ac53-991ace29d326","c_author":"Cs.H.","category":"kultura","description":"A Nike logóját páncélba ütő kovácsnő, David Bowie-ra koreografált középkori tánc, lovagi torna a Queen zenéjére. A Lovagregény jól összekutyulta az épp csak maga mögött hagyott 20. századot a 14. századdal, és mégsem valami rémes dolog jött létre belőle. Sőt, máig ez az egyik legszórakoztatóbb és legszerethetőbb kosztümös film. ","shortLead":"A Nike logóját páncélba ütő kovácsnő, David Bowie-ra koreografált középkori tánc, lovagi torna a Queen zenéjére...","id":"20210514_lovagregeny_heath_ledger_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6166fa5f-67f3-4545-ac53-991ace29d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e38e40-47d1-4a7f-afef-393e2291977e","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_lovagregeny_heath_ledger_evfordulo","timestamp":"2021. május. 14. 15:30","title":"A Bridgerton a nyomába sem érhet – 20 éves a Lovagregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós országgyűlési képviselőjelöltje és plakátokat helyeztek el a kerítésen.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum...","id":"20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f657dd-d980-4bf8-ad2b-d1591f91cd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","timestamp":"2021. május. 15. 10:50","title":"Mészáros és Várkonyi villájának kerítését plakátozták ki Fekete-Győr Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél hosszabbak lehetnek, de vajon mire jó egy Nespresso kávézőfő esetében az otthoni wifire történő csatlakoztathatóság? Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Négyezres percenkénti fordulatszám gondoskodik a vastag krémrétegről, az új kapszulákból főzőtt kávék az eddigieknél...","id":"20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48d3135-3c57-4641-b3f6-a7b2d10a79cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dd30e7-2efd-4fb8-96a4-5242f867ed88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_nespresso_vertuo_wifis_kavefozo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. május. 15. 08:03","title":"Kipróbáltuk a Nespresso kapszulaforgató kávéfőzőjét, a Vertuót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es Giro d’Italia Valter Attilának. Valter a csütörtöki teljesítményével kivívhatja, hogy csapata, a Groupama-FDJ az ő sikeréért dolgozzon a világ egyik legnagyobb kerékpáros versenyén. ","shortLead":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es...","id":"20210514_Valter_Attila_miniportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063b3fa6-dab5-4b18-9b51-06ad7c661815","keywords":null,"link":"/sport/20210514_Valter_Attila_miniportre","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"A csömöri havasokból a legnagyobbak közé – Valter Attila a magyar kerékpársport élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt a háttérben.","shortLead":"Herendi Gábor filmrendezőnek az elmúlt két évben hat filmjét kaszálta el a filmintézet, a rendező politikai okokat sejt...","id":"20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebbe5ef-8590-44ac-a133-72c8c56885c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210515_Herendi_Gabor_szerint_politikai_okokbol_kaszaljak_el_sorra_a_filmjeit","timestamp":"2021. május. 15. 10:24","title":"Herendi Gábor szerint politikai okokból kaszálják el sorra a filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","shortLead":"Sikerült a leggyorsabbak között beérnie a verseny 7. szakaszán is.","id":"20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48caa26-9b77-4273-b91f-2c28dee59a90","keywords":null,"link":"/sport/20210514_kerekparsport_giro_ditalia_valter_attila_rozsaszin_triko","timestamp":"2021. május. 14. 17:58","title":"Megvédte összetett első helyét, tovább hordhatja a rózsaszín trikót Valter Attila a Giro d’Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]