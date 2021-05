1990. május 17-én az Egészségügyi Világszervezet törölte a betegségek nemzetközi osztályozásából a homoszexualitást. Ennek eredményeként a világ ezen a napon ünnepli a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnapot, amelyhez hazánk 2005-ben hivatalosan is csatlakozott.

Azért, hogy még inkább rávilágítson a hazai helyzetre, az ország egyetlen LMBTQ tematikus médiuma, a Humen társadalmi figyelemfelhívó kampányt indított „Én is ember vagyok!” címmel ezen a napon. A kampány mellé állt több vállalat, önkormányzat és médium annak érdekében, hogy megmutassák, ők is a társadalmi elfogadásban hisznek, és kiállnak mellette. A kampány több héten keresztül jelenik meg online és köztéri formában.

Az Európai Unió által elvégzett (FRA EU) friss felmérést szerint a magyar LMBTQ emberek 49 százalékát érte valamilyen diszkrimináció a szexuális orientációja miatt egy év alatt. A megkérdezetteknek háromnegyede nem merné megfogni a párja kezét az utcán. Ugyanezen kutatás rávilágított arra is, hogy a mai középiskolás fiatalok 44 százalékát éri valamilyen zaklatás az iskolai tanulmányai alatt az identitása miatt.

A kampány szervezői fontosnak tartják, hogy elinduljon végre egy társadalmi párbeszéd, edukálva a társadalmat arról, hogy nem bánthatunk valakit a szexuális orientációja miatt, mert ő is ugyanolyan ember, mint bárki más. A filmmel arra szeretnék buzdítani az érintetteteket, hogy elmeséljék ők is a saját történeteiket. Ezért is indították útjára az #énisembervagyok hashteget.

“A gyűlölet, kirekesztés és bántalmazás sosem építette és segítette a különböző társadalmakat a történelem során. Kollégáimmal úgy gondoljuk, hogy nem lehet valakit azért elítélni, mert másképp éli az életét vagy mást szeret, ellenben azzal, amit valaki a normalitásnak képzel el. Minden embernek ezen a Földön egyenlőnek kell lennie. Sosem tudhatod, hogy az az ember, akit bármilyen formában bántalmazol, az életed során később esetleg milyen meghatározó személy lehet és akár az életedet menti meg később.

Az egymás iránti elfogadást és tiszteletet nem csak egy napon, hanem az év 365 napján meg kell tartanunk. Ezért is gondoljuk úgy, hogy a május 17-én, a homofóbia, bifóbia és transzfóbia elleni világnapon indított kampányunknak nem csak egyetlen napig kell látszódnia, mert egy szebb és jobb jövőt egy nap alatt építeni nem lehet, de feladni meg főképp nem szabad” – mondta Erdei Zsolt, a Humen Média vezetője.

