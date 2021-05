Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de az áldozat ekkor még élt. A bíróság jelezte, az ügyben utaltak adatok egy felbujtó létezésére is, de az ügyészség csak Sz. A. ellen emelt vádat.\r

\r

","shortLead":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de...","id":"20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f04b30-9ac1-470d-8ab4-05736464205e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","timestamp":"2021. május. 17. 19:59","title":"Jogerősen is életfogytiglanit kapott az áldozatát élve eltemető exrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f99db7-b4a8-4c9f-9942-2b0756cf54cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem épp olyan földönkívüli érkezik a bolygónkra, mint amilyenre bárki is számított: az Űrpiknik című filmben egy Zalatnay Ciniért rajongó, fura űrlény okoz bonyodalmakat. Megjelent az előzetes.","shortLead":"Nem épp olyan földönkívüli érkezik a bolygónkra, mint amilyenre bárki is számított: az Űrpiknik című filmben...","id":"20210518_urpiknik_elozetes_badits_akos_Nem_olni_hanem_Zalatnay_Saroltaert_jonnek_az_urlenyek_a_Foldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f99db7-b4a8-4c9f-9942-2b0756cf54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee62f32-bf7f-4cff-9106-f3bbc8216c29","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_urpiknik_elozetes_badits_akos_Nem_olni_hanem_Zalatnay_Saroltaert_jonnek_az_urlenyek_a_Foldre","timestamp":"2021. május. 18. 11:35","title":"Nem ölni, hanem Zalatnay Saroltáért jönnek az űrlények a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen csuklás. Bárkivel esett is meg, mintha velünk történt volna.","shortLead":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen...","id":"202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4944fb1-1d05-465f-9194-cf091b417f2b","keywords":null,"link":"/360/202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","timestamp":"2021. május. 18. 11:30","title":"\"Ha biztos megélhetésre vágyik, jelentkezzen oligarchának\" – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így tud segíteni a pszichológus a párkapcsolati és családi viharokban. ","shortLead":"Így tud segíteni a pszichológus a párkapcsolati és családi viharokban. ","id":"20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b11ff-b967-493b-8954-fb7bd5910030","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","timestamp":"2021. május. 18. 13:30","title":"Van egy kis gond a kapcsolatunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea4fd6e-1644-4a96-9273-48071d754949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas hűtőrácsot kapott luxusautó hossza jelentősen meghaladja az 5 métert.","shortLead":"A hatalmas hűtőrácsot kapott luxusautó hossza jelentősen meghaladja az 5 métert.","id":"20210519_ime_a_mercedes_sosztaly_uj_koreai_rivalisa_a_kia_k9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea4fd6e-1644-4a96-9273-48071d754949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a70d48-cfe9-4a0b-a4dd-4d82fae82506","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_ime_a_mercedes_sosztaly_uj_koreai_rivalisa_a_kia_k9","timestamp":"2021. május. 19. 07:59","title":"Íme a Mercedes S-osztály új koreai riválisa, a Kia K9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","shortLead":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","id":"20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a30465-55be-45bc-98ff-9a6512f35d1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 21:10","title":"Angliában már több helyen is az indiai koronavírus-változat okozza megbetegedések javát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","shortLead":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","id":"20210518_Biden_Izrael_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313c05af-8911-49e7-89be-5bc331742fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_Biden_Izrael_usa","timestamp":"2021. május. 18. 05:57","title":"Biden: Izraelnek joga van megvédeni magát, de a tűzszünet a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","shortLead":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","id":"20210518_balaton_siofok_hotel_molo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20cdf-b6f1-4afd-9dee-2fe91505ec1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_balaton_siofok_hotel_molo","timestamp":"2021. május. 18. 16:23","title":"Másfél milliárd forintért adott el az állam egy Balaton-parti szállodát Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]