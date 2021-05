A dzsungel könyvéből ismert dólok, azaz ázsiai vadkutyák születtek a fővárosi állatkertben márciusban, és már csaknem két hónaposak. Ez azt is jelenti, hogy a közönség már jól láthatja őket a kifutókban – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert.

© MTI/Kovács Attila

Az állatkert szerint az első hetekben a kicsik – négy hím és hat nőstény – rendszerint valamilyen rejtekhelyen, például a kifutóban lévő faágak alatt bújnak meg, ezért akkor még nem sokat látni belőlük. Most viszont már játék, hancúrozás közben is jól meg lehet őket figyelni. A kölykök gondozásában és nevelésében nemcsak a szülők, hanem az egész falka részt vesz, még azok a fiatalok is, akik a tavalyi évben születtek.

© MTI/Kovács Attila

A Budapesti Állatkertben 2008-ban kezdtek el foglalkozni az ázsiai vadkutyákkal. A bemutatás mellett kezdettől fogva cél volt, hogy kölykök is legyenek, hiszen olyan veszélyeztetett fajról van szó, amelynek természetvédelmi célú szaporítását európai állatkerti tenyészprogram hangolja össze – írják a cikkben.