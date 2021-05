Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint gond lehet a rehabilitációs osztályokon, mert ott továbbra sincs elég ágy.","id":"20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12984d2d-f34c-464d-8f7a-75a3feb8b02f","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Korhazi_agy_felszabaditas_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. május. 19. 21:35","title":"Hétfőtől a kórházi ágyak 20 százalékát kell a koronavírusos betegek számára fenntartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","shortLead":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","id":"20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bb7f5-2956-4585-937f-f263daa00c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 08:36","title":"Kiderült még egy fontos dolog a Pfizer oltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01969597-486d-4547-8f5b-bbeafab22177","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202120_lopkodo_allamcsiny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01969597-486d-4547-8f5b-bbeafab22177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befa4642-169e-4d15-b783-f5a9affeb5ac","keywords":null,"link":"/itthon/202120_lopkodo_allamcsiny","timestamp":"2021. május. 20. 12:00","title":"Jakus Ibolya: Lopkodó államcsíny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai haditengerészet rögzített. Azt ugyanakkor cáfolta, hogy az USA rendelkezne egy központi raktárral, ahol idegeneket őriznek.","shortLead":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai...","id":"20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada2fc4-32df-4a86-9aaf-8791d132463a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","timestamp":"2021. május. 20. 09:03","title":"Obama szerint valósak az UFO-videók, és egyelőre senki nem találja a magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","id":"20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5a280-be22-4bc5-8adf-7e56515d7269","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 15:29","title":"Világgazdaság: Ötmillió beoltott után lesz vége az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások között. A kínálat azonban hatalmas a fej-, illetve fülhallgatók terepén, érdemes alaposan tájékozódni, különböző nézőpontokat megismerni. Videónk főszereplője ezúttal a Huawei Freebuds 4i-t próbálta ki. ","shortLead":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások...","id":"20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154bcfc0-682c-4523-a85b-5bddcca04a5c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","timestamp":"2021. május. 19. 11:30","title":"Kicsi, mozgékony és okos (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály jogellenességének megállapítására.","shortLead":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály...","id":"20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb5bf8e-d387-4919-8d74-25ddc85a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","timestamp":"2021. május. 18. 18:27","title":"Alkotmányellenesnek tartja a TASZ az új civilellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]