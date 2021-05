Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db00778d-0c07-4f91-8644-f8da7d1a839a","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Csaknem két évtized után rendezett újra filmet Gothár Péter: a film bemutatóját először elmosta a rendező zaklatási ügye. De van-e bármi köze az ügynek ahhoz, hogy hogyan ítéljük meg a filmet?","shortLead":"Csaknem két évtized után rendezett újra filmet Gothár Péter: a film bemutatóját először elmosta a rendező zaklatási...","id":"20210519_gothar_peter_het_kis_veletlen_kritika_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db00778d-0c07-4f91-8644-f8da7d1a839a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ffecb0-8c00-4a8e-8f77-86da0fd68c7f","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_gothar_peter_het_kis_veletlen_kritika_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. május. 19. 20:00","title":"Gothár Péter visszatért, és elkövette a legnagyobb bűnt, amit moziban el lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának folyamatos monitorozásán. ","shortLead":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának...","id":"202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c0d93-7d6a-4cc2-b24c-a0e0a28b1300","keywords":null,"link":"/360/202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","timestamp":"2021. május. 18. 15:30","title":"Még építkezés közben kiszúrja a rejtett hibákat egy új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","shortLead":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","id":"20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bb7f5-2956-4585-937f-f263daa00c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 08:36","title":"Kiderült még egy fontos dolog a Pfizer oltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","shortLead":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","id":"20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a0fab2-ab79-4579-9303-c666f01e8a8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","timestamp":"2021. május. 18. 16:08","title":"Rejtélyesen dülöngélni kezdett Kína egyik legmagasabb felhőkarcolója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","shortLead":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","id":"20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41411a5-82fa-4820-8e09-3930ff241bc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 20. 11:20","title":"Gulyás: Jövő hét keddtől megszűnik az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző első, esetenként egyetlen tünete, nagy számban vannak azonban olyanok is, akiknél a betegség után is megmarad a panasz. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján is megnőtt az ilyen problémával jelentkezők száma, nekik a poszt-Covid Szaglás Ambulancián igyekeznek segíteni.","shortLead":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző...","id":"20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31255e15-fff3-4bfa-b94e-e1132b7c1e71","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 19. 10:55","title":"Szaglástréninggel segítenek a poszt-covidosokon a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés rendezésére szólított volna fel.","shortLead":"Magyarország blokkolta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az EU a palesztin–izraeli konfliktus békés...","id":"20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d30231-42a8-422c-b1e3-acf20f97d715","keywords":null,"link":"/eurologus/20210518_Magyarorszag_megvetozta_a_kozos_unios_nyilatkozatot_az_izraelipalesztin_konfliktus_ugyeben","timestamp":"2021. május. 18. 18:50","title":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul sikeres pályafutása alatt az 1994-es vb-döntőn és az 1997-es BL-döntőn is ő dirigált. Beszélt közönségnyugtató trükkről, és a vb-döntő labdájának megszerzéséről is.","shortLead":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul...","id":"20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1050107-c1f9-4dff-9d52-d8dc4f02a8af","keywords":null,"link":"/360/20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","timestamp":"2021. május. 20. 12:00","title":"\"Mérkőzés előtt és után bárkivel szívesen haverkodom, de a pályán soha\" – Puhl Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]