[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","shortLead":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","id":"20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa28ab7e-1a18-4caa-8a2b-c920361dcde6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","timestamp":"2021. május. 23. 14:14","title":"Halálra gázolt a vonat egy férfit Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","shortLead":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","id":"20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6571c0-34be-467d-844b-9af89f944de0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","timestamp":"2021. május. 23. 15:12","title":"Pénzt kap egy romániai faluban, aki lefotózza az illegális hulladéklerakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz csábítani a képzett munkaerőt, illetve megtartani a régit. A figyelem anyagilag is megtérül.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz...","id":"202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5264d-048f-47a6-bdf2-3c0da210beb2","keywords":null,"link":"/360/202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","timestamp":"2021. május. 24. 11:10","title":"A csocsó és az ingyenkávé jó, de van még mit újragondolniuk a cégeknek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés válassza meg Áder János utódját, ne az utolsó hónapjait töltő jelenlegi.","shortLead":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés...","id":"20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b95012a-92a0-4066-ae1e-6d11620d54cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","timestamp":"2021. május. 24. 12:48","title":"A magyarok többsége közvetlenül szeretné megválasztani Áder János utódját. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","shortLead":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","id":"20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16a3dbc-5a94-4439-9e80-e424cee0dad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","timestamp":"2021. május. 23. 18:55","title":"Magyarországi képeket kér rajongóitól Joseph Gordon-Levitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó megfogalmazott.","shortLead":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó...","id":"20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f66ee45-6d4b-4464-bd1f-efd0d3274371","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","timestamp":"2021. május. 25. 11:59","title":"Karikó Katalin megkapta a legrangosabb magyar orvosi díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft a monopóliumellenes eljárás valódi ereje.","shortLead":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft...","id":"20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3165b025-1fe3-46a3-8e05-a956963bda83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","timestamp":"2021. május. 24. 11:23","title":"Valójában a Microsoft támad – állítja az Apple az Epic-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is. A jelenség ellen nem jelent védelmet, ha valaki okos vagy tanult. Sőt bizonyos körülmények között akár gyengeséggé is válhat - mutat rá Tim Harford Adatdetektív című könyvében. Részlet. ","shortLead":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is...","id":"20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838e163b-5482-4846-98e5-3c73b00832e3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","timestamp":"2021. május. 23. 19:15","title":"Csak a buták nem hisznek a tudományos bizonyítékoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]