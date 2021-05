Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig elektromos változata is van. ","shortLead":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig...","id":"20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e9e38-700a-4c0f-86c1-1dfc8300b587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","timestamp":"2021. május. 25. 09:46","title":"Elon Musk is gratulált hozzá, hogy mennyire betalált az elektromos Ford F-150 Lightning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","shortLead":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","id":"20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea801c7c-1605-4329-81ff-d2f9128491be","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. május. 24. 14:33","title":"Holttestet találtak egy kültéri dinoszauruszszoborban Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","shortLead":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","id":"202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76241bb2-b969-4c48-8e0a-4497817af523","keywords":null,"link":"/360/202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Itthon készül a forgóváz a majdan 200-zal száguldó vonatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5368ff-8715-4f72-8c7e-f4c13dec3bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tűzoltók dolgoznak a felújítás alatt álló épület leomlott állványának bontásán.","shortLead":"Tűzoltók dolgoznak a felújítás alatt álló épület leomlott állványának bontásán.","id":"20210523_Aranyhajo_Fogado_allvanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5368ff-8715-4f72-8c7e-f4c13dec3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9825c169-de08-43e3-a5ae-86485bb108d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Aranyhajo_Fogado_allvanyzat","timestamp":"2021. május. 23. 21:22","title":"Ledöntötte a szél a pécsi Aranyhajó Fogadó állványzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi kampányában.\r

\r

","shortLead":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi...","id":"20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9063469-2b2f-4310-860a-4be8d4aa7cd8","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","timestamp":"2021. május. 24. 14:48","title":"Parti Nagy Lajos már elmondta, szerinte mi a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Kockázati befektetések: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","shortLead":"A Disney is inkább az online kereskedelemben látja a jövőt. ","id":"20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68797a21-9091-49dc-9736-d68cf75604f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Lehuzza_a_redonyt_az_osszes_olasz_Disneybolt","timestamp":"2021. május. 23. 20:57","title":"Lehúzza a redőnyt az összes olasz Disney-bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]