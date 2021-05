Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","shortLead":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","id":"20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930ae3ab-d1f0-45df-a0f3-314b7e4369fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","timestamp":"2021. május. 26. 11:18","title":"Kijött az őszödi beszédről szóló Elkxrtuk előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","shortLead":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","id":"20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7914ce0-5b89-457c-a798-c02eac760d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","timestamp":"2021. május. 25. 07:17","title":"A belügyi dolgozók kétharmada a pályaelhagyáson gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","shortLead":"Több gerillacsoport már korábban bejelentette, hogy támogatja a tüntetőket a hadsereg elleni küzdelemben.\r

\r

","id":"20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf8307d3-5614-49da-9037-9505c003449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876f66c4-6e1e-433c-ad65-a9e75e4b0624","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Mianmar_ENSZ_tuntetes_polgarhaboru","timestamp":"2021. május. 25. 10:15","title":"Barkácsolt fegyverekkel szerelkezik fel a mianmari ellenzék, polgárháborútól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e2296d-3eac-4726-8924-6b3817b621c3","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","timestamp":"2021. május. 24. 21:15","title":"Zivatar, villámlás, jégeső - ez vár ránk kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest főpolgármestere elmondta, hogy a kormány semmiféle egyeztetést nem tartott.","shortLead":"Budapest főpolgármestere elmondta, hogy a kormány semmiféle egyeztetést nem tartott.","id":"20210525_Karacsony_helyreallitasi_alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d5e39c-bbd9-4b30-b0a8-8046d6606e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Karacsony_helyreallitasi_alap","timestamp":"2021. május. 25. 19:13","title":"Karácsony bemutatta a kormány szerint SMS hosszúságú terveit a Helyreállítási Alapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","id":"20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11314ee-a384-48d3-a72a-5f032b35a63d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","timestamp":"2021. május. 25. 09:09","title":"Dobrev Klára: Arra kérünk felhatalmazást, hogy az elrabolt vagyont visszavegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]