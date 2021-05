Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 108-szoros válogatott focista parkolónak nézte a dokkolót.","shortLead":"A 108-szoros válogatott focista parkolónak nézte a dokkolót.","id":"20210525_Dzsudzsak_Balazs_bubi_bentley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8ffdfc-4f71-494e-a0e9-077e2fa58d12","keywords":null,"link":"/sport/20210525_Dzsudzsak_Balazs_bubi_bentley","timestamp":"2021. május. 25. 19:27","title":"Dzsudzsák Balázs német rendszámos Bentleyjével parkolt rá egy Bubi-állomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9496e-2235-40c5-85e7-3f21ae2564dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóval szoros rokonságban lévő gyártó elektromos autója az eddiginél jobb vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A Volvóval szoros rokonságban lévő gyártó elektromos autója az eddiginél jobb vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20210527_szolidan_sportos_tuningot_kapott_a_polestar_2_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9496e-2235-40c5-85e7-3f21ae2564dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e42c4-af53-47c5-80d3-f9972f61b399","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_szolidan_sportos_tuningot_kapott_a_polestar_2_villanyauto","timestamp":"2021. május. 27. 11:21","title":"Szolidan sportos tuningot kapott a Polestar 2 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak. Bayer Zsoltnak és Rákay Philipnek így még két és fél évig fizetnie kellhet a 30-40 ezer forintos bérleti díjat.","shortLead":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak...","id":"20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14366b0-6150-4542-9d04-bb8cfb729fbb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","timestamp":"2021. május. 26. 21:26","title":"Böröcz László: Sem Bayer, sem Rákay nem lesz jogosult megvenni a bérlakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációja – közölte a Vodafone. A fejlesztésnek köszönhetően videókapcsolat létesíthető majd a mentésirányító központ és a bajbajutottak között.","shortLead":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő...","id":"20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe7ea06-0723-46b7-b2f4-6de964f7cf6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","timestamp":"2021. május. 27. 08:03","title":"Töltse le a Mentők alkalmazását: hamarosan videóhívás funkcióval bővül az ÉletMentő app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki a Google-re.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki...","id":"20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4717bc-0923-4289-830d-936a804f3a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","timestamp":"2021. május. 26. 09:03","title":"Oroszország megbüntette a Google-t, de ez csak figyelmeztető lövés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e3a36-6624-4574-b312-98d002039893","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A város alatt magmát fedeztek fel és egy újabb kitöréstől tartanak a hatóságok.","shortLead":"A város alatt magmát fedeztek fel és egy újabb kitöréstől tartanak a hatóságok.","id":"20210527_vulkankitores_kongo_goma_nyiragongo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e3a36-6624-4574-b312-98d002039893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee17fbe-f327-459c-b8dc-bb9040f47b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_vulkankitores_kongo_goma_nyiragongo","timestamp":"2021. május. 27. 08:52","title":"Vulkánkitörés veszélye miatt több tízezren menekülnek egy kongói városból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak megválaszolása, hogy egyáltalán hogyan fordulhatott ez elő.","shortLead":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak...","id":"20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336a2628-b128-43e4-9db4-4a14f5216221","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","timestamp":"2021. május. 26. 18:22","title":"Nem kaphat oltást egy 16 éves, mert a tajszámával valakit már januárban beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon a diákszállásoknak a kínai egyetem mellett. A Népszava szerint a Diákváros lakóinak fizetniük is kell majd azokért a szolgáltatásokért, melyeket eredetileg csak nekik szántak.","shortLead":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon...","id":"20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d376561b-2a33-4065-a770-f1400bb7df4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","timestamp":"2021. május. 26. 12:26","title":"Fizetniük kell majd a magyar diákoknak az eredetileg nekik szánt könyvtárért és edzőteremért a Fudan területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]