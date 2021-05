Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon streamingportfólióját.","shortLead":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon...","id":"20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bf0bc3-bdcf-4aa2-937b-9b5db5c648ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","timestamp":"2021. május. 26. 16:27","title":"Megvette az Amazon az MGM-et, a Prime Videóra költözhet James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő alatt az autósok, most teljesen kiürültek.","shortLead":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő...","id":"20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8b2e9-d456-4524-83c3-d3942df8a0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","timestamp":"2021. május. 25. 13:36","title":"Vége az ingyenes parkolásnak, és ez jól látható az előtte-utána fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás segíthetne.","shortLead":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás...","id":"20210526_Egerinvazio_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f763a-b3c1-4af3-9e63-8898bf46e431","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Egerinvazio_ausztralia","timestamp":"2021. május. 26. 14:25","title":"Egérinvázió sújtja Ausztráliát, a rágcsálók az ágyakba mászva harapják meg a farmereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17c18b-3eb4-4f32-af46-e40f7a734d97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 25. 13:27","title":"Szentendre csaknem 6 milliárd forintot bukhat, ha elfogadják az új bérlakás-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5105974-0918-4159-ac4c-5ca6364c161f","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Több középiskolában már az érettségi szezon előtt online ballagást tartottak.","shortLead":"Több középiskolában már az érettségi szezon előtt online ballagást tartottak.","id":"20210527_ballagas_kozepiskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5105974-0918-4159-ac4c-5ca6364c161f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5721e63-07a7-431f-a617-6e4dfc0d26a1","keywords":null,"link":"/elet/20210527_ballagas_kozepiskola","timestamp":"2021. május. 27. 08:30","title":"Kevés vendéggel, az udvaron tartják meg a \"pótballagásokat\" a középiskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt elnökválasztás miatt kitört a hónapokig tartó tüntetéshullám, a részben általa vezetett közösségi hírcsatorna, a Nexta döntő szerepet játszott az Aljakszandr Lukasenka ellen lázadók hitének megerősítésében. Most Lukasenka egy repülőgépet is eltérített, hogy kézre kerítse Raman Prataszevicset. Nem biztos, hogy jól tette: az ellenzék újabb tüntetéseket szervez, s a légikalózkodás miatt sorra lépnek érvénybe a Fehéroroszországot sújtó újabb szankciók.","shortLead":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt...","id":"20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df5e80-9621-406b-9e84-535e4d299bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2021. május. 26. 20:00","title":"Ki ez a fiatalember, aki miatt még több szankciót bevállalt a fehérorosz diktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597f19cb-ce59-4b3d-9cd9-bf5045e69afc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszernhez tartozó Audi autógyártó szerdán egyértelműen cáfolta, hogy az olasz márka eladását tervezik.","shortLead":"A Volkswagen konszernhez tartozó Audi autógyártó szerdán egyértelműen cáfolta, hogy az olasz márka eladását tervezik.","id":"20210526_Audi_A_Lamborghini_nem_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597f19cb-ce59-4b3d-9cd9-bf5045e69afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d930f12-4164-42e5-a556-2f335aabf995","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Audi_A_Lamborghini_nem_elado","timestamp":"2021. május. 26. 16:49","title":"Audi: \"A Lamborghini nem eladó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]