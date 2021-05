Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák kormány elfogadta az orosz vakcina alkalmazását.","shortLead":"A szlovák kormány elfogadta az orosz vakcina alkalmazását.","id":"20210526_szputnyik_szlovakia_kormany_dontes_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c7eebe-ed0f-46b0-b515-0b277f5b9de5","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_szputnyik_szlovakia_kormany_dontes_oltas","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Június elején már olthatnak Szputnyikkal Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","shortLead":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","id":"20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7436a824-a536-4cc8-a524-c0f305ef1ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","timestamp":"2021. május. 27. 14:50","title":"Edzőt vált a Real Madrid és a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár 50-szeresére is növekedhet azokéhoz képest, akik nem oltatták be magukat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár...","id":"20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a61867-30e8-4164-8333-189c9b51b917","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella megfogalmazása szerint a felhasználók egy következő generációs Windowst kapnak ősszel.","shortLead":"Satya Nadella megfogalmazása szerint a felhasználók egy következő generációs Windowst kapnak ősszel.","id":"20210528_microsoft_windows_10_frissites_satya_nadella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6157cecd-bb35-412b-a9bc-700af40d76a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_microsoft_windows_10_frissites_satya_nadella","timestamp":"2021. május. 28. 10:33","title":"Microsoft-vezérigazgató: Az elmúlt évtized legjelentősebb Windows-frissítése érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról, hogy valós-e a bombafenyegetés.","shortLead":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról...","id":"20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ef5381-f7f1-405f-a1b5-af52e3ba7ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","timestamp":"2021. május. 26. 12:35","title":"Hezitáltak a Minszkben leszállásra kényszerített gép pilótái, mielőtt visszafordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök ráeszméltek, hogy a kormány lagymatag tesztelési gyakorlata ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. ","shortLead":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök...","id":"202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38635f0a-46db-4411-8fc7-d1285b5857ec","keywords":null,"link":"/360/202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","timestamp":"2021. május. 27. 06:30","title":"Nem jött be a thai masszázs, az állami Covid-tesztekből viszont milliárdokat kaszáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509f1c87-dbc4-4660-9951-86d346539447","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 3,6 millió kilowattóra energiát termelt a Solar Park.","shortLead":"Egy év alatt 3,6 millió kilowattóra energiát termelt a Solar Park.","id":"20210527_Eves_aramfelhasznalas_napelempark_Cerbona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=509f1c87-dbc4-4660-9951-86d346539447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531e7e4d-057a-4aea-925d-e116f3e03143","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Eves_aramfelhasznalas_napelempark_Cerbona","timestamp":"2021. május. 27. 18:20","title":"Annyi áramot termelt a Cerbona napelemparkja, amennyi elég az egész gyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]