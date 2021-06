Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami milliárdokkal megtámogatott beruházó szerint nincs is ilyesmire szükség.","shortLead":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami...","id":"202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d14809e-46cc-4330-ba80-91242c0e234c","keywords":null,"link":"/360/202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","timestamp":"2021. május. 31. 11:00","title":"A NER nyitja újra a Dunakanyar emblematikus fürdőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","shortLead":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","id":"20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183dbf0-f285-4669-bdb8-29ca29985461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","timestamp":"2021. június. 01. 13:10","title":"Hiába hagyta el az Apple-t Jony Ive, ő tervezte az új iMac-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült, hogy szélhámos, Kovács gyűjteménye szétesőfélben, a Kogart Galériának otthont adó ottani villájába a minap Mészáros Lőrinc egyik cége fészkelte be magát.\r

","shortLead":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült...","id":"202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74791b5c-c54e-4e7c-a96d-efae4d4117c9","keywords":null,"link":"/360/202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","timestamp":"2021. június. 01. 07:00","title":"A műgyűjtők buknak, Mészáros hasít az Andrássy úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült, hogy Kína engedélyt adott, hogy Magyarország egy új főkonzulátust létesítsen a Kuangtung tartománybeli Kantonban.","shortLead":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült...","id":"20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf302d91-2cb4-4ba4-af2d-5b020d0b04bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","timestamp":"2021. május. 31. 19:59","title":"Kínai Sinopharmot gyárthatnak majd a Nemzeti Oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka, amellyel újraszabályoznák ezt a területet, de az érdekek összeütközése miatt ez nagyon nehéz lesz.","shortLead":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka...","id":"20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11475a10-2967-4813-bc9f-9a965da88b06","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","timestamp":"2021. május. 31. 17:27","title":"Uniós vita az állatjólétről: a kamionsofőr vezetési technikáján is múlik, milyen minőségű hús kerül az asztalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","shortLead":"Négyszeresére növelte az FTC Labdarúgó Zrt. a nyereségét.","id":"20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3cb0cb-9cf6-48fc-8d6b-c425490c84cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c8ea82-4e38-4a7e-b84e-7d172990ca1e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_ftc_nyereseg_profit_Beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 17:06","title":"3,2 millió forintot keresnek átlagosan az alkalmazottak a Fradi focicsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a7781-bed2-4fbd-a190-d2a4656685de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tárgyalások egy hónap múlva folytatódnak a mezőgazdasági miniszter szerint, aki Frans Timmermanst nevezte meg felelősként a kudarcért.","shortLead":"A tárgyalások egy hónap múlva folytatódnak a mezőgazdasági miniszter szerint, aki Frans Timmermanst nevezte meg...","id":"20210531_unios_agrarpolitika_befagyott_targyalasok_nagy_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42a7781-bed2-4fbd-a190-d2a4656685de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c04387-1dff-43fa-a94f-04de30c84ae6","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_unios_agrarpolitika_befagyott_targyalasok_nagy_istvan","timestamp":"2021. május. 31. 15:24","title":"Nagy István: Befagytak a tárgyalások a közös uniós agrárpolitikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]