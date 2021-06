Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben feltett kérdésre.","shortLead":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben...","id":"20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e162be1d-39d8-44c3-965c-d390fe914d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","timestamp":"2021. június. 02. 09:03","title":"Elégedettebbek a Samsung telefont használók, mint az iPhone-osok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érsekvadkerti fociklub elnöki posztját éveken át betöltő vállalkozó ugyan mezőgazdasággal foglalkozik, de volt olyan a nógrádi földek nyertesei között, aki hirtelen a projektmenedzsmentről átnyergelt a gabonafélék termesztésére. ","shortLead":"Az érsekvadkerti fociklub elnöki posztját éveken át betöltő vállalkozó ugyan mezőgazdasággal foglalkozik, de volt olyan...","id":"20210603_Angyanjelentes_Nogradrol_Futballklub_elnok_is_vett_a_foldekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a66200-7432-4dde-bb73-5aab15888a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Angyanjelentes_Nogradrol_Futballklub_elnok_is_vett_a_foldekbol","timestamp":"2021. június. 03. 10:11","title":"Ángyán-jelentés Nógrádról: a futballklub elnöke is vett a földekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat segíthet a hazai céges viszonyok feltárásában az az új adatbázis, amelynek jogszabályi hátterét uniós direktívák alapján szavazta meg az Orsszággyűlés. Az igazán nagy halaknak azért nem sok félnivalója van, ők már a magántőkealapok mögé bújhatnak. ","shortLead":"Sokat segíthet a hazai céges viszonyok feltárásában az az új adatbázis, amelynek jogszabályi hátterét uniós direktívák...","id":"20210602_offshore_magantoke_alap_elit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ba3f58-5f49-4dc0-a1fc-66d91dd44d36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_offshore_magantoke_alap_elit","timestamp":"2021. június. 02. 15:15","title":"Távoli offshore helyett itthoni magántőkealapok mögé rejtőzik az elit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","shortLead":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","id":"20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3e0a9c-0a31-4b89-a0bd-dd730ac97af5","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","timestamp":"2021. június. 01. 15:53","title":"Saját emojit kérnek a rozébornak az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még mindig inkább költség-, semmint energiahatékonysági szempontokban gondolkodik a lakosság.","shortLead":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még...","id":"20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2fee4-b11f-465c-b511-999ffa52cf75","keywords":null,"link":"/360/20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Ezermilliárdos pazarlás: a lakásfelújítások fele nem csökkenti az energiafogyasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre népszerűbbé is válik. Hamarosan egy újabb, podcastszerű funkciónak is örülhetnek majd a felhasználók.","shortLead":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre...","id":"20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97697a95-29a8-42ad-8e00-f451c2334db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","timestamp":"2021. június. 01. 12:03","title":"A Teamsbe is megérkezik sokak kedvenc funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","shortLead":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","id":"20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be7d43-119c-43cf-8b73-03d1c8c80468","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 15:49","title":"Az orosz légiforgalmi felügyelet szállította le a repülőgépről az ellenzéki Nyílt Oroszország vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","shortLead":"Megmondta, a szép szót senki nem hallja meg, előjött hát egy újabb nem túl gusztusos hasonlattal.","id":"20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a94deda-1127-4ac0-930b-766c28ff6df4","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Most_epp_egy_veres_kopet_hasonlat_jutott_Schobert_Norbert_eszebe_a_koversegrol","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Most épp egy véresköpet-hasonlat jutott Schobert Norbert eszébe a kövérségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]