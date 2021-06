Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f37e8e3-3e62-45cc-a20f-7362977ff6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 1-jétől kezdve az eladók már nem, csak a vásárlók használhatnak PayPal-számlát egy vásárlás tranzakciójának lebonyolításához.","shortLead":"Június 1-jétől kezdve az eladók már nem, csak a vásárlók használhatnak PayPal-számlát egy vásárlás tranzakciójának...","id":"20210603_ebay_paypal_szamla_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f37e8e3-3e62-45cc-a20f-7362977ff6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c0937-b45d-4399-971a-0a02c2f059a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_ebay_paypal_szamla_online_vasarlas","timestamp":"2021. június. 03. 16:08","title":"Megtiltotta az eBay az eladóknak, hogy PayPal-számlát használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","shortLead":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","id":"20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ccf95-9930-407f-be63-82e7d9e9917f","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","timestamp":"2021. június. 02. 18:11","title":"Olasz felvonóbaleset: évek óta használhatták az eszközt, amely kiiktatta a vészféket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi nem is vett részt a tüntetésen.","shortLead":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi...","id":"20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05923f26-5e13-4bd5-931c-b9e0fe4dcc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","timestamp":"2021. június. 03. 12:20","title":"Pert nyert a TASZ: fizetnie kell a rendőrségnek a rabszolgatörvény elleni tüntetésen ártatlanul vegzált férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ebben az évszázadban ha 4-essel végződik egy évszám, Budapesten van a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság.","shortLead":"Ebben az évszázadban ha 4-essel végződik egy évszám, Budapesten van a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság.","id":"20210603_mukorcsolya_Eb_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590dec43-87aa-41bb-8efa-6d594d5aeebc","keywords":null,"link":"/sport/20210603_mukorcsolya_Eb_Budapest","timestamp":"2021. június. 03. 20:45","title":"Újra műkorcsolya-Eb lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell pályázatot benyújtania – ezt eddig hét bank tette meg sikerrel. Az előírt feltételek mellett jövő hónaptól azonban még egy kritériumnak meg kell felelnie a bankoknak, július 1. után ugyanis minden fogyasztóbarát személyi kölcsönnek 100 százalékban online is elérhetőnek kell lennie. Utánajártunk, hogy állnak a bankok egy hónappal a határidő előtt.","shortLead":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell...","id":"20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27aadb4-999d-4cbf-9daa-490a7d35a326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","timestamp":"2021. június. 03. 12:52","title":"Nem minden bank áll jól az online hitelezéssel, fontos státuszt bukhatnak július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag a szervezetünkben.","shortLead":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag...","id":"20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cc1f7-adfb-4342-819d-25ceac9cd117","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","timestamp":"2021. június. 03. 20:16","title":"RTL: Oltás és fertőzés nélkül is lehet védettségi igazolványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es számú választókerületben pillanatnyilag a Demokratikus Koalíció támogatottsága a legmagasabb egy kutatás szerint.","shortLead":"A 4-es számú választókerületben pillanatnyilag a Demokratikus Koalíció támogatottsága a legmagasabb egy kutatás szerint.","id":"20210602_zavecz_idea_kalman_olga_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e4a56d-8f66-4b1f-91f1-770fcb740a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_zavecz_idea_kalman_olga_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 02. 14:51","title":"Závecz: Kálmán Olga indul előnyösebb pozícióból a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több alkalommal, hogy nélküle is képes meggyőző teljesítményre. A fogadóirodák szerint a magyar válogatott a mezőny leggyengébb csapata, pedig sokkal erősebb és kiegyensúlyozottabb a keret, mint 2016-ban.","shortLead":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több...","id":"20210602_magyar_valogatott_keret_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b17361-bb69-49a6-88e2-536586f8c8d7","keywords":null,"link":"/sport/20210602_magyar_valogatott_keret_eb","timestamp":"2021. június. 02. 18:00","title":"Foci-Eb: semmi esélyt nem adnak nekünk, de így is jobb csapatunk van, mint 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]