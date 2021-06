Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú évek után térhet vissza a hazai politika frontvonalába az egykori miniszter. ","shortLead":"Hosszú évek után térhet vissza a hazai politika frontvonalába az egykori miniszter. ","id":"20210603_navracsics_veszprem_egyeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026e15b-7c7d-4b58-b7c5-425aac574af0","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_navracsics_veszprem_egyeni","timestamp":"2021. június. 03. 16:25","title":"Navracsics Tibor újra a Fidesz egyéni jelöltje lehet 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","shortLead":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","id":"20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197585e8-e4f1-4d1a-b59f-7c7cf200c920","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2021. június. 03. 17:29","title":"30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","id":"20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd48b1-4d24-4e9c-b0f4-6387d55ce851","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","timestamp":"2021. június. 02. 17:16","title":"Magyar Nemzet: A Puskás Arénában is akart robbantani a magyar iszlamista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","shortLead":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","id":"20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66deff3d-8312-4f7d-a4ec-d08c1abae073","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","timestamp":"2021. június. 04. 07:44","title":"Mentőautókat vásárolt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ea081-2925-4d69-b961-4408a16abcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünk vezetője az első magyar újságíró, aki a rangos elismerésben részesült. ","shortLead":"Szerkesztőségünk vezetője az első magyar újságíró, aki a rangos elismerésben részesült. ","id":"20210603_nagy_ivan_zsolt_europai_sajtodij_amikor_trianon_nem_ugy_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=692ea081-2925-4d69-b961-4408a16abcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1c39a-6715-494d-8c75-113fc9636fad","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_nagy_ivan_zsolt_europai_sajtodij_amikor_trianon_nem_ugy_faj","timestamp":"2021. június. 03. 12:00","title":"Európai Sajtódíjat kapott Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Sándor pincéjében 400 tő marihuánát találtak.","shortLead":"Székely Sándor pincéjében 400 tő marihuánát találtak.","id":"20210603_szekely_sandor_laposfold_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28530550-c927-414b-9b03-3d3569bb2fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_szekely_sandor_laposfold_fegyhaz","timestamp":"2021. június. 03. 18:54","title":"Jogerősen is fegyházbüntetést kapott kábítószer-birtoklásért egy ismert laposföldhívő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Bár a Terrorelhárítási Központ felderítői dolgoztak a terrorizmussal gyanúsított 21 éves kecskeméti férfi beazonosításán, annak kiderítése és bizonyítása, hogy mikor, hol és hogyan radikalizálódott a gyanúsított, az ügyészek feladata lesz. A TEK célja az lehetett, hogy minél előbb ártalmatlanná tegyék a fiatalembert. Bár az eset annyiban példa nélküli, hogy az Iszlám Államnak eddig nem volt olyan magyar tagja, aki Magyarországon akart volna merényletet elkövetni, nem egy dzsihadista simán átment már az országon. A kétezres években pedig akadt olyan merénylő, aki hónapokat élt Magyarországon úgy, hogy a terrorelhárításért akkor felelős titkosszolgálat az égvilágon semmit sem tudott róla.","shortLead":"Bár a Terrorelhárítási Központ felderítői dolgoztak a terrorizmussal gyanúsított 21 éves kecskeméti férfi...","id":"20210603_kecskemeti_magyar_iszlamista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f5d557-b690-4600-8376-5a98ace534b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01c1099-2648-4c40-857d-bffe890c32e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kecskemeti_magyar_iszlamista","timestamp":"2021. június. 03. 15:15","title":"Elfogott kecskeméti iszlamista: a nyomozás legnehezebb része csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közel három éve nem ment olyan jól a német autóipari cégeknek, mint most májusban.","shortLead":"Közel három éve nem ment olyan jól a német autóipari cégeknek, mint most májusban.","id":"20210603_Kozel_harom_eve_nem_ment_olyan_jol_a_nemet_autoiparnak_mint_most_majusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb5dda4-4874-4960-8e1b-eef343f336a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_Kozel_harom_eve_nem_ment_olyan_jol_a_nemet_autoiparnak_mint_most_majusban","timestamp":"2021. június. 03. 08:12","title":"Nagyon meglódult a német autóipar, de máris készülhetnek a visszaesésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]