[{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter. Magyarország május 5-én kötött különmegállapodást Horvátországgal a védettségi kártya elfogadásáról.","shortLead":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter...","id":"20210602_horvatorszag_oltas_utazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61558814-e7f8-40a9-ba1d-2eb7370ee979","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_horvatorszag_oltas_utazas","timestamp":"2021. június. 02. 16:52","title":"Szerdától már egy oltással is lehet utazni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szakadár Szuperliga ötletének utolsó három védelmezőjét továbbra is fenyegeti a szövetség.","shortLead":"A szakadár Szuperliga ötletének utolsó három védelmezőjét továbbra is fenyegeti a szövetség.","id":"20210603_szuperliga_uefa_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8665148d-e19a-4258-985a-a8152986d7fa","keywords":null,"link":"/sport/20210603_szuperliga_uefa_kizaras","timestamp":"2021. június. 03. 19:37","title":"UEFA-főtitkár: Még kizárhatják a BL-ből a Real Madridot, a Barcelonát és a Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Júliusban tárgyalja majd a bíróság az ügyet.","shortLead":"Júliusban tárgyalja majd a bíróság az ügyet.","id":"20210604_Berki_Krisztian_buntetofekezeses_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d59ee02-9213-47dc-be55-b513344f42a6","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Berki_Krisztian_buntetofekezeses_targyalas","timestamp":"2021. június. 04. 13:43","title":"Nem fogadta el Berki Krisztián a két és fél év börtönt a büntetőfékezéses ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb75ea7-1c18-4b69-9284-ce4e818b68ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Morózus a miniszterelnök, amiért a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya kihagyta az Eb-keretből Szoboszlai Dominikot. ","shortLead":"Morózus a miniszterelnök, amiért a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya kihagyta az Eb-keretből Szoboszlai...","id":"20210604_orban_viktor_szoboszlai_dominik_marco_rossi_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb75ea7-1c18-4b69-9284-ce4e818b68ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0792c8-9287-40ce-811c-d77d09bcfd7f","keywords":null,"link":"/sport/20210604_orban_viktor_szoboszlai_dominik_marco_rossi_foci_eb","timestamp":"2021. június. 04. 10:06","title":"Orbán nagyon csalódott, hogy nem láthatja Szoboszlait éles meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45338a0b-9cf0-480c-b874-58e513f9746c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati narratíva mellett elhangzott az is, hogy az indiai variáns ellen hatásosnak tűnnek a vakcinák, nyári táborokat pedig csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők szervezhetnek.","shortLead":"A kormányzati narratíva mellett elhangzott az is, hogy az indiai variáns ellen hatásosnak tűnnek a vakcinák, nyári...","id":"20210604_Operativ_torzs_Trianon_evfordulojan_Gyorgy_Istvan_lenduletes_gyurcsanyozassal_hivta_fel_a_hataron_tuli_magyarok_figyelmet_az_oltasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45338a0b-9cf0-480c-b874-58e513f9746c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bf4b2e-3d10-4253-913f-aa5c3dfcb611","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_Operativ_torzs_Trianon_evfordulojan_Gyorgy_Istvan_lenduletes_gyurcsanyozassal_hivta_fel_a_hataron_tuli_magyarok_figyelmet_az_oltasra","timestamp":"2021. június. 04. 12:57","title":"Operatív törzs: Trianon évfordulóján György István gyurcsányozással hívta fel a határon túli magyarok figyelmét az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Mi van akkor, ha valakinél két oltás után sem detektálható ellenanyag, hogyan és milyen újabb oltást kaphat? Már csaknem hárommillióan firtathatják e kérdést, míg mások már a második adagból sem kérnek.","shortLead":"Mi van akkor, ha valakinél két oltás után sem detektálható ellenanyag, hogyan és milyen újabb oltást kaphat? Már...","id":"20210603_Kell_a_harmadik_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35218425-7428-486e-9205-12bb09e46446","keywords":null,"link":"/360/20210603_Kell_a_harmadik_oltas","timestamp":"2021. június. 03. 16:30","title":"Belemegy Orbán a harmadik Sinopharm-oltásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Ha megfelelően tesszük fel a kérdést, akkor azt a választ kapjuk, hogy a Fidesz cirka 5 és fél év alatt nagyjából megfelezte a munka terheit. Csak a munkavállalók ezt nem így érzik.","shortLead":"Ha megfelelően tesszük fel a kérdést, akkor azt a választ kapjuk, hogy a Fidesz cirka 5 és fél év alatt nagyjából...","id":"20210604_adorendszer_szja_szocho_berkoltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ead2167-c7e6-4015-a6a4-a7f9f7755194","keywords":null,"link":"/kkv/20210604_adorendszer_szja_szocho_berkoltseg","timestamp":"2021. június. 04. 06:13","title":"Pár közteherről megfeledkezik a kormány, mikor a munkát terhelő adók felezésével dicsekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","shortLead":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","id":"20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d83b52a-b995-4569-a92d-3ba904f0a1a4","keywords":null,"link":"/sport/20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","timestamp":"2021. június. 03. 11:52","title":"Edzés közben halt meg Molnár Róbert vízilabdaedző a Gyarmati Dezső Uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]