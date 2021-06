Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint jó átoltottságú európai országokba nyugodtan elutazhatnak a beoltott magyarok.","shortLead":"Az infektológus szerint jó átoltottságú európai országokba nyugodtan elutazhatnak a beoltott magyarok.","id":"20210607_szlavik_janos_oltas_vakcina_utazas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1d075-acfb-4f74-807a-8dacb6bd6ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_szlavik_janos_oltas_vakcina_utazas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 07. 17:55","title":"Szlávik: Biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 06. 19:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","shortLead":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","id":"20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce719261-bb70-4e22-a1df-aad5cd742dca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","timestamp":"2021. június. 05. 21:23","title":"London kereskedelmi megállapodást kötött három nem EU-tag európai országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 81 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"És 81 új fertőzöttet találtak.","id":"20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c4037d-85e7-4966-805a-bb087ed70cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 07. 08:58","title":"Koronavírus Magyarországon: 67-en vannak lélegeztetőgépen, elhunyt 12 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717dd022-b28c-4028-b74c-ea06eedbb4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügyben eljáró cég hétfőre ígért részleteket, de annyit már tudni, hogy nem szőlőtelepítés zajlik.","shortLead":"Az ügyben eljáró cég hétfőre ígért részleteket, de annyit már tudni, hogy nem szőlőtelepítés zajlik.","id":"20210607_robot_rezi_csersegtomaj_lyuk_szolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=717dd022-b28c-4028-b74c-ea06eedbb4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142d750b-f96b-47c9-8fd3-a687129ba7fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_robot_rezi_csersegtomaj_lyuk_szolo","timestamp":"2021. június. 07. 09:39","title":"Két fura robot több ezer lyukat furkál Rezi határában, de még nem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum visszalépett Tordai javára.","shortLead":"A Momentum visszalépett Tordai javára.","id":"20210606_Visszalep_az_elovalasztason_Tordai_Bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d73584f-205b-4310-b6b9-ae05607efd90","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Visszalep_az_elovalasztason_Tordai_Bence","timestamp":"2021. június. 06. 12:17","title":"Kálmán Olga és Tordai Bence párharca lesz Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez Hungária ügyvezetője szerint.","shortLead":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez...","id":"20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2801a907-1536-4413-882c-765d466ed09c","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","timestamp":"2021. június. 07. 15:47","title":"Végignassolták a járványt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]