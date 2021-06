Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel a reménnyel indították el a BillKiller nevű szolgáltatást, amely kitalálói szerint mindenkinek hasznos lesz, aki elégedetlen a jelenlegi tarifájával.\r

","shortLead":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel...","id":"20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3fabba-c4e7-4600-a2f0-472ec243c228","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2021. június. 09. 16:03","title":"Ha ezt telepíti a telefonjára, megmutatja, hogyan tud tízezreket spórolni a mobilszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","shortLead":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","id":"20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236453a4-6d47-425b-8f73-495e341c8e2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","timestamp":"2021. június. 10. 19:16","title":"Így néz ki a felújított Rumbach utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","shortLead":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","id":"202123_hell_tele_energiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078b5e5f-5192-4715-8270-c2a8d7535b2a","keywords":null,"link":"/360/202123_hell_tele_energiaval","timestamp":"2021. június. 10. 14:00","title":"Akkora lett az energitalos Hell, hogy több saját vagyonkezelő is kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Változatlanul Magyarországnak kell a legnagyobb arányban pénzt visszafizetnie az uniós költségvetésbe a csalások, összejátszások, korrupció miatt.","shortLead":"Változatlanul Magyarországnak kell a legnagyobb arányban pénzt visszafizetnie az uniós költségvetésbe a csalások...","id":"20210610_Kevesebb_magyar_korrupcios_ugyet_talalt_az_OLAF_ezzel_sokat_csokkent_az_unios_atlag_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b090daf2-34e9-4691-a6b7-4b14deef3f38","keywords":null,"link":"/eurologus/20210610_Kevesebb_magyar_korrupcios_ugyet_talalt_az_OLAF_ezzel_sokat_csokkent_az_unios_atlag_is","timestamp":"2021. június. 10. 13:07","title":"Kevesebb magyar korrupciós ügyet talált az OLAF, ezzel nagyot csökkent az uniós átlag is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","shortLead":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","id":"20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3745424a-80f6-4d3a-a220-9e0bb6743a08","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","timestamp":"2021. június. 09. 20:47","title":"Orbánnak nem adna úgy elismerést Karácsony, mint Tarlósnak két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a5d0d9-9656-4294-8dbc-bbe420fb2d53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei csúcsmobilja, a Galaxy S21 nem tartozik az olcsó eszközök közé. Egy katonai szintű biztonsággal megerősített változatáért viszont az eredeti ár többszörösét is elkérik.","shortLead":"A Samsung idei csúcsmobilja, a Galaxy S21 nem tartozik az olcsó eszközök közé. Egy katonai szintű biztonsággal...","id":"20210610_sirin_v3_katonai_titkositasu_samsung_galaxy_s21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a5d0d9-9656-4294-8dbc-bbe420fb2d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d56ac-50aa-42b5-baf0-b348466da261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_sirin_v3_katonai_titkositasu_samsung_galaxy_s21","timestamp":"2021. június. 10. 11:03","title":"Ha kifizeti három árát, vehet egy szupertitkosított Galaxy S21-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","shortLead":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","id":"20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef970b-37b6-459d-978f-683ae39c6b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","timestamp":"2021. június. 10. 07:59","title":"Teljesen új arcot és éjjellátó kamerát kapott az Opel Grandland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb veszélyes mérföldkőhöz érkezett a légkör szén-dioxid-koncentrációja májusban; 50 százalékkal magasabb volt, mint az iparosodás kezdetén, és a növekedés aránya nagyobb, mint valaha – jelentette be az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA).","shortLead":"Újabb veszélyes mérföldkőhöz érkezett a légkör szén-dioxid-koncentrációja májusban; 50 százalékkal magasabb volt, mint...","id":"20210610_legkor_szendioxid_koncentracioja_iparosodas_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf37c39-c972-45fa-abf7-2ba367ef53cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_legkor_szendioxid_koncentracioja_iparosodas_ota","timestamp":"2021. június. 10. 06:03","title":"Veszélyes pontra jutott el az emberiség, megugrott a légkör szén-dioxid-koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]