Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42670ec7-2a8d-4bc2-8595-e69934f7c8e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mick Jagger kabátjait, Nicole Kidman és Madonna ruháit is elárverezik a L'Wren Scott divattervező alkotásaiból rendezett aukción.","shortLead":"Mick Jagger kabátjait, Nicole Kidman és Madonna ruháit is elárverezik a L'Wren Scott divattervező alkotásaiból...","id":"20210611_Arveres_Mick_Jagger_kabatok_LWren_Scott_divattervezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42670ec7-2a8d-4bc2-8595-e69934f7c8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23cd665-7b6a-439c-a62b-e2ec6f17a42f","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Arveres_Mick_Jagger_kabatok_LWren_Scott_divattervezo","timestamp":"2021. június. 11. 09:46","title":"Elárverezik a kabátokat, amiket Mick Jaggernek tervezett néhai barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan júniusban is emelkedett a babaváró hitel ügyleti kamatát meghatározó referenciamutató, 1,70 százalékról 1,83 százalékra – a 2019. júliusi indulás óta csak két hónapban volt ennél magasabb ez az érték. Összefoglaltuk, milyen hatással van a referenciamutató változása azokra az igénylőkre, akik elvesztik a kamattámogatást, emellett azt is megnéztük, hogyan áll az állami kamatmentes kölcsön népszerűsége közel két évvel az indulás után.","shortLead":"Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan júniusban is emelkedett a babaváró hitel ügyleti kamatát meghatározó referenciamutató...","id":"20210610_Hatranyban_a_babavaro_uj_igenyloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03f964-005c-44ab-a81b-8ca81b84fef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_Hatranyban_a_babavaro_uj_igenyloi","timestamp":"2021. június. 10. 13:44","title":"Hátrányba kerülhetnek a babaváró hitel új igénylői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le a meccsek előtt. De nagyon valószínű, hogy az egész tornát át fogja járni az ehhez kapcsolódó identitásharc.","shortLead":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le...","id":"20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6caaf-1294-4ec5-86f2-619ed8f1765b","keywords":null,"link":"/sport/20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","timestamp":"2021. június. 09. 19:35","title":"Térdelés és fütyülés fogja kettéválasztani Európát az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős...","id":"20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb8d59-d658-44d8-9612-901f8fc49a51","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Fluor Tomi meglepődött, hogy az apja benne lesz a Gyurcsány-showban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet a keleti vakcinával oltottak számára. A szavazáson azonban nem ők, hanem a Momentum foglalt állást a javaslattal szemben.","shortLead":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet...","id":"20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ba59-fadf-48d3-a980-e4ec758acc67","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","timestamp":"2021. június. 09. 10:22","title":"A Fidesz is megszavazta a szerintük diszkriminatív uniós vakcinaigazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","shortLead":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","id":"20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21457651-0bc8-47bc-8c0a-408eae6ef572","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. június. 10. 11:21","title":"Itt a teljesen új Toyota Land Cruiser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b06b00c-122f-4896-800f-896fd29d0f99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16-os besorolás helyett 12-esbe sorolták, pedig könnyű pénzszerzési lehetőségről volt szó benne.



","shortLead":"16-os besorolás helyett 12-esbe sorolták, pedig könnyű pénzszerzési lehetőségről volt szó benne.



","id":"20210610_Durvan_megbuntettek_az_RTLt_az_Apatigris_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b06b00c-122f-4896-800f-896fd29d0f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7185e37e-7054-4300-8d31-2092c738cb8e","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Durvan_megbuntettek_az_RTLt_az_Apatigris_miatt","timestamp":"2021. június. 10. 09:11","title":"Durván megbüntették az RTL-t az Apatigris miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","shortLead":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","id":"20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f762e-4a0d-49e1-91c5-b31c6870dc53","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","timestamp":"2021. június. 10. 07:39","title":"15 milliós kártérítést kellett fizetnie Schobert Norbertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]