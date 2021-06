Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer szerint a rendszerváltás óta az Elkxrtuk az első olyan film, ami egyértelműen politikai szándékkal készül.","shortLead":"A producer szerint a rendszerváltás óta az Elkxrtuk az első olyan film, ami egyértelműen politikai szándékkal készül.","id":"20210611_Kovacs_Gabor_producer_Kalomista_Gabor_Elkxrtuk_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f5dece-ae5a-4340-bf0b-bfdb442e709b","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Kovacs_Gabor_producer_Kalomista_Gabor_Elkxrtuk_film","timestamp":"2021. június. 11. 10:16","title":"Kovács Gábor producer: Kell gyomor egy kurzusfilmhez, de tudjuk, hogy Kálomistának van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hivatalosan még nem derült ki, mennyiért húzhatják fel.\r

","shortLead":"Hivatalosan még nem derült ki, mennyiért húzhatják fel.\r

","id":"20210611_pmfc_pecs_stadion_kasler_miklos_mager_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99f3067-6681-41bc-8303-b545847407d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_pmfc_pecs_stadion_kasler_miklos_mager_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 06:48","title":"Kásler készíti elő a pécsi stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8c5c87-4dfa-4c1e-b743-33f2dbadf38f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden eddiginél többször, összesen 7024 alkalommal bubiztak a budapestiek. ","shortLead":"A héten minden eddiginél többször, összesen 7024 alkalommal bubiztak a budapestiek. ","id":"20210612_Rekord_megujult_MOL_Bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8c5c87-4dfa-4c1e-b743-33f2dbadf38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6610bd6-7cff-4781-8283-d36ca8675ef4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Rekord_megujult_MOL_Bubi","timestamp":"2021. június. 12. 14:45","title":"Rekordokat dönt a megújult MOL Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2 millió forintot.","shortLead":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2...","id":"20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2869eab9-e305-4ec9-93ff-0691e3743a67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","timestamp":"2021. június. 11. 17:02","title":"Játékba hozni Madáchot és az újrakezdett életeket – ők nyerték a kétmillió forintos irodalmi ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","shortLead":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","id":"20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b348b77-388f-4dcf-b30a-b58f6a51302b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","timestamp":"2021. június. 11. 07:25","title":"Itt a teljesen új, hibridként is támadó VW Multivan T7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","shortLead":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","id":"202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce48f823-9ad2-43cb-9343-eea45882b11a","keywords":null,"link":"/360/202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","timestamp":"2021. június. 11. 13:00","title":"Tóta W.: A Szakács, a tolvaj és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","shortLead":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","id":"20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c262c68-cb3e-4bee-ac0f-0416034721fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","timestamp":"2021. június. 11. 15:32","title":"Ungár Pétert támogatja a Jobbik Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b0d5e-c618-4801-82c6-7e7d1bdb6bcc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező az orosz Marija Bondarenkóval az oldalán játszhat finálét.","shortLead":"A magyar teniszező az orosz Marija Bondarenkóval az oldalán játszhat finálét.","id":"20210611_Toth_Amarissa_bejutott_a_Roland_Garros_dontojebe_a_juniorok_parosversenyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b0d5e-c618-4801-82c6-7e7d1bdb6bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15edb778-6e01-45d6-9f0a-f6aef666736a","keywords":null,"link":"/sport/20210611_Toth_Amarissa_bejutott_a_Roland_Garros_dontojebe_a_juniorok_parosversenyeben","timestamp":"2021. június. 11. 21:19","title":"Tóth Amarissa bejutott a Roland Garros döntőjébe a juniorok párosversenyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]