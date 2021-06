A hajdúszoboszlói Rock Caféban koncertezett a Junkies szombaton, ahová nem engedtek be egy családot, mert nem volt védettségi igazolványuk - írja az SZMO.

A család úgy döntött, hogy így is jegyet vált a koncertre, és megállnak a bejáratnál az autóval, hogy meghallgathassák a zenekart. A szervező a koncert közben szólt a Junkies tagjainak az esetről, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a kapuba a családhoz és játszanak nekik egy dalt.

Szekeres András, a Junkies énekese a Szeretlek Magyarországnak azt mondta, a család tudta, hogy nem mehet be, de támogatni és hallgatni szerették volna őket. "Gondoltuk, kapjanak valamit a pénzükért" – fogalmazott a zenész, aki azt is hozzátette, ők és a környezetük már be vannak oltva.