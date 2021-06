Orbán János Dénes neve is megjelent az Operettben

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a Budapesti Operettszínház bemutatja a Hegedűs a háztetőn című musicalt is, azonban az eddig Magyarország megannyi színházában sikerrel játszott verzió helyett Orbán János Dénes fordításában. Orbán János Dénes neve onnan lehet ismerős, hogy ő vezeti azt a nemzeti íróakadémiát, az Előretolt Helyőrséget, amelyet a magyar kormány kiemelten, több milliárd forinttal támogatott az elmúlt években, de Orbán kapott már állami díjat, sőt állami támogatást filmrendezésre is. Az előadást Bozsik Yvette rendezi, aki nemrég aláírta azt a nyílt levelet, amely megköszönte a kormánynak, hogy „átalakítják” a Színház- és Filmművészeti Egyetemet.