[{"available":true,"c_guid":"60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket. A vádhatóság vezetőjének tevékenységéről a HVG eheti számában olvashatnak egy összefoglalót.","shortLead":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos...","id":"20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e183fe-57cf-43de-abf1-f5a4b47b3c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","timestamp":"2019. november. 13. 11:57","title":"Újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","shortLead":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","id":"20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffde80f6-15d2-489d-9cee-4158b3f58deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","timestamp":"2019. november. 14. 12:15","title":"Toboroz a Nokia, 120 informatikai szakembert vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","shortLead":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","id":"20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e3b6-1e2a-4503-919b-c3a12131229e","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","timestamp":"2019. november. 14. 12:40","title":"Leépítést és a beruházások befagyasztását tervezi a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","shortLead":"A videó sokak számára felkavaró lehet.","id":"20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c07f53c-37d7-4684-a7e9-1dd9d6d5fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e3b3ed-1e02-475f-8ea2-01fde42c2e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_magyar_kamionos_szlovenia_utkozes","timestamp":"2019. november. 14. 06:15","title":"Videóra vették, ahogy a mélybe zuhan egy magyar kamionos Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn, amikor kihallgatták. ","shortLead":"Közleményt adott ki a rendőrség, amelyben azt írják, nem igaz, hogy átnéztek volna a felismerhetetlenre vert nőn...","id":"20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345de969-2c97-4d59-af35-c3df08a50612","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Tagadja_a_rendorseg_hogy_nem_foglalkoztak_volna_a_brutalisan_megvert_miskolci_novel","timestamp":"2019. november. 13. 19:57","title":"Tagadja a rendőrség, hogy nem foglalkoztak volna a brutálisan megvert miskolci nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07820c41-f697-4eb4-b591-e6f2f21412bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az biztos, hogy elérte, hogy újra róla beszéljenek. De megbocsátottak-e neki a magyarok?","shortLead":"Az biztos, hogy elérte, hogy újra róla beszéljenek. De megbocsátottak-e neki a magyarok?","id":"20191114_Elkepeszto_milyen_feliratu_poloban_tert_vissza_a_kepernyore_Csaszar_Elod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07820c41-f697-4eb4-b591-e6f2f21412bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41a0079-13e6-4aa0-a1de-2727655bac2d","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Elkepeszto_milyen_feliratu_poloban_tert_vissza_a_kepernyore_Csaszar_Elod","timestamp":"2019. november. 14. 15:26","title":"Elképesztő, milyen feliratú pólóban tért vissza a képernyőre Császár Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]