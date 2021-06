Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","shortLead":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","id":"20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e58a5d-37ee-4ac1-946f-142d999585b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 14. 08:57","title":"21-en hunytak el, 255 új fertőzöttet találtak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 14. 11:45","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","shortLead":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","id":"20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421fd69-b090-40c8-b66b-39873ca9b683","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","timestamp":"2021. június. 14. 10:52","title":"Máris lefagyott az elektromos autós pályázatokat befogadó oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","shortLead":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","id":"20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb947fa-444c-4ad9-8aaf-60bfb21f5495","keywords":null,"link":"/elet/20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 05:20","title":"Egy éven át minden nap a tóba ugrott egy chicagói férfi, hogy enyhítse a járvány miatti stresszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság, hogy a világ minél több problémáját automatizáljuk, a régi problémáinkat újakra cseréltük. Részlet Hannah Fry Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság...","id":"20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92b624-fc95-416b-8da4-cc2a704826e6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","timestamp":"2021. június. 13. 19:15","title":"Tökéletes algoritmus nincs. De a rettegés mellett van más út is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100 hektár termőföldet.","shortLead":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100...","id":"20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7795bab0-b3f2-4938-8abb-51e667e930bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","timestamp":"2021. június. 14. 15:39","title":"Szerbiában sem örül mindenki a kínai beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett. A lengyelek egy félidő teljesen veszélytelen focit követően a szünet után azonnal egyenlítettek, majd amikor már csak az tűnt kérdésesnek, mikor szerzik meg a vezető gólt, ember- és gólhátrányba kerültek. Innen pedig Szlovákia sikerrel védekezte végig a meccset, így jókora lépéselőnybe került.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett...","id":"20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c95fb-c254-4755-9d42-79b76b4a6378","keywords":null,"link":"/sport/20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Saját kárán tanulta meg a lengyel válogatott, húsz perc szép foci nem elég a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]